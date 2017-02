Ekkor frissül Nougatra a Galaxy okostelefonod

A törökországi Samsung első embere megint árulkodott, elérhető a teljes frissítési menetrend.

A Samsung egyre inkább úgy tűnik, hogy a következő hónapokban az elmúlt két évből az összes fontosabb készülékét frissíti az Android 7.0 Nougatra.

A frissítések érkezéséről már korábban is árulkodott a törökországi Samsung első embere - ő volt az, aki felfedte, hogy a Galaxy S6 és a Galaxy S6 edge frissítése még februárban megindul. Most a teljes frissítési menetrendet is közzétette.

Ez alapján a Samsung minden fontosabb 2015-ös és 2016-os készüléke frissül, az eredeti A széria mellett az olcsóbb J5 is. Értelemszerűen az olcsóbb és a régebbi modellek később kapják meg a frissítést, a prioritást az S és az A sorozatok jelentik.

Persze ez a menetrend Törökországra van szabva - ennek ellenére erősen jelzésértékű arra vonatkozóan, hogy mit várhatunk Európában. A Galaxy S6 és a Galaxy S6 edge után például a Galaxy Note 5 és a Galaxy S6 edge+ kapják meg a Nougatot, márciusban. A tavaly A8 áprilisban juthat az új csomaghoz. Vagyis a jelenlegi legnépszerűbb Samsung okostelefonok tavasszal már friss Androiddal működhetnek.