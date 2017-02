Ezért lesz olyan drága az iPhone 8

Darabonként 70 dollárért, összesen 4,3 milliárd dollárért rendelt még OLED-panelt az Apple a Samsungtól.

Már tavaly áprilisban kiderült, hogy az Apple három éves megállapodást kötött a Samsunggal arról, hogy az utóbbi 100 millió OLED-panelt szállít az almás cégnek.

Mivel az OLED-képernyős iPhone 8 állítólag akár 70 milliós darabszámban is fogyhat, ezért az Apple a hírek alapján újabb 60 millió hajlékony OLED-panelt rendelt a Samsungtól, összesen 4,3 milliárd dollárért.

Ez azt jelenti, hogy kijelzőnként több mint 70 dollárt fizet az Apple - jóval többet, mint a 40 dolláros képernyőnél, ami az iPhone 7-ben van.

Ez egy újabb bizonyíték és egyben ok is arra vonatkozóan, hogy miért lesz az iPhone 8 vételára 1000 dollár fölött - Európában persze még hozzáadhatunk az átszámított összeghez egy jelentős pluszt is.

A Samsung már most fokozta az OLED-panelek gyártását, több készül, mint amennyi Galaxy S8 a kezdetekben gazdára találhat - így viszont nem lesznek készletproblémák.