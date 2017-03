A jövőbeli csúcskészülékeken talán mégis lesz Carl Zeiss optika, legalábbis a HMD Global erre utalt.

Sajnos a HMD Global nem vitt magával Nokia zászlóshajót az idei MWC-re, a három androidos modellt ugyanis bár kísérte meglepetés, de az a Nokia 3310 volt.

A Nokia csúcskészülékről azóta is folyamatosan pletykálnak, ugyanakkor rossz hír is akadt. A felhasználók kérdéseire reagálva a finn cég elárulta, hogy többé nem használja a Carl Zeiss technológiát, tehát ilyen lencsékre ne is számítson senki.

A HMD Global azonban legutóbb azt közölte, hogy az emberek félreértették a Nokiát.

Állítólag a tweet a jelenlegi Nokia okostelefonokra vonatkozott, vagyis a Nokia 3, a Nokia 5 és a Nokia 6 azok, amelyekben nem lesz Zeiss lencse. A HMD jövőbeli csúcskészülékei még építhetnek ilyenre.

Ez persze nem jelenti törvényszerűen azt, hogy az első Nokia zászlóshajó Zeiss lencsével érkezik, de azért még él a remény, hogy a Lumia 1020-nak lesz androidos utódja.