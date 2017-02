Forradalmi kamerával újít az iPhone 8

Elfelejthetjük a Touch ID-t - az iPhone 8 előlapi kamerája 3D-s és infravörös szenzorral azonosít minket.

A KGI Securities legutóbbi jelentése alapján Ming-Chi Kuo újabb információkhoz jutott az Apple iPhone 8-ról. A megbízható elemző szerint a 2017-es iPhone OLED-kijelzőt kap, továbbá forradalmi előlapi kamerát, 3D-s szenzorral.

A kamera 2D-s képeket rögzít, azonban a szenzor segítségével a szelfik 3D-s formába alakíthatóak, illetve a rendszer arcfelismerésre is képes lesz. A Touch ID-t állítólag teljesen elfelejti az iPhone 8, nem lesz hozzá szenzor a képernyő alatt. Az izraeli RealFace felvásárlása azonban további bizonyítékot adott rá, hogy a hitelesítést és a zárolás feloldását arcfelismeréssel oldja meg a tizedik évfordulós okostelefon.

Az új szenzorok mélységérzékelésre is képesek az infrás jeladóknak hála. Az előlapi kamera a Sonytól származik majd, míg az IR-jeladó a Foxconnhoz került Sharptól. A kiküldött infrajelek visszaverődnek, mindezt pedig egy 1,4 megapixeles IR-egység érzékeli.

Állítólag az Apple 3D-s szenzorral szereli fel a 2018-as iPhone-ok hátlapi kameráit is, ezzel pedig el lehet felejteni az iPhone 7 Plus dupla kameráját. Mivel az Apple jelentősen megelőzte a 3D-s algoritmusok terén az androidos mezőnyt, a KGI szerint a technológiában évekig élen jár majd az iPhone - és így Tim Cook is kiteljesítheti az elképzeléseit a kiterjesztett valósággal.

Az iPhone 8 egy 5,8 hüvelykes OLED-kijelzőt kaphat, home gomb helyett egy érintős területtel - a tényleges képernyőméret 5,2 hüvelyk lehet. 2K-s felbontást és 3 GB RAM-ot is emlegetnek. Az A11-es lapkával szerelt készülék vételára 1000 dollár fölé rúg majd. A TrendForce szerint a 2017-es modellekből idén elfogy majd 100 millió.