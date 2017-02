Így váltsál telefont

Ha meguntad, kinőtted a régi mobilt és már meg is vetted az újat, de nem tudod, hogy lehetne biztonságosan átköltözni, segítünk!

A mobilváltás nagy esemény - akkor is, ha valaki félévente költözik, és akkor is, ha valaki csak 3-4 év után szánja rá magát. Akárhogy is, az átcuccolás menete nem teljesen tiszta, pláne akkor nem, ha eltérő gyártóktól, eltérő generációs, más-más Androiddal felvértezett mobilokról van szó. Mutatunk néhány hasznos fogást.





A felhőben találkozunk

A legegyszerűbb akkor lehet a dolgunk telefonváltásnál, ha ugyanannak a gyártónak az újabb készülékére cserélünk és a két mobil között nincsen óriási generációs szakadék. Arra már régóta figyelnek a gyártók, hogy saját, lehetőleg mindenre kiterjedő backup/restore funkciót adjanak appon keresztül az Android OS-hez, így egy megfelelő méretű mSD kártya birtokában nem olyan nagy vész az átköltözés az új telefonra.







Ha ebben nem bízunk vagy más gyártó készülékére cserélünk, a Google megoldásait érdemes bevetni. A beállított Google fiókba mentsük el a régi telefonról minden adatunkat és beállításunkat, legyen ez az első lépés. Az új telefon első bekapcsolásakor már a Google telepítő varázslója lehetőséget nyújt arra, hogy régi telefonunkról NFC+Bluetooth segítségével átemeljük alapbeállításainkat, de ha ezt nem használjuk ki, a varázsló későbbi lépésében, a fiókunkba belépve is sok mindent átemelhetünk. A legfontosabb, hogy a régi telefonunkon minden olyan szolgáltatást, ami a felhőbe kapcsolódik, szinkronizáljunk le, mielőtt beállítjuk új telefonunkat.



Nem minden kell

Az új mobil első beállításánál kapcsolódjunk a Wi-Fi hálózatra, majd Google fiókunkat adjuk meg. Amikor a varázsló rákérdez, hogy minden, előzőleg telepített appunkat szeretnénk-e átemelni az új készülékre, lehetőleg ne válaszoljunk Igennel. Helyette nézzük át a listát és a gyártóspecifikus, illetve rendszerappokat deaktiváljuk. Ezek vagy fent vannak már alapértelmezetten új telefonunkon, vagy a másik gyártó készülékével, esetleg az újabb Androiddal sem kompatibilisek.







Fontos, hogy ebben a lépésben még nem érdemes átpakolni a SIM-kártyát és mSD kártyát az új telefonba. Ha egy vélhetően régóta a polcon porosodó (a "régóta" itt mondjuk 4-5 hónapot jelent) mobilt szereztünk be, érdemes lehet első bekapcsolásnál csupán a Wi-Fi hálózatra felkapcsolódni és átugrani a teljes regisztrációs, beállítós folyamatot, majd a rendszerfrissítést elvégezni. Könnyen előfordulhat, hogy kapásból főverziót ugrik az Android, ami mindig sok-sok változással jár. Amint ezzel végzett a rendszer, állítsuk gyári alaphelyzetbe a készüléket és kezdődhet a tényleges beállítás.



SD-kártya pucolása

Amint minden appunk, beállításunk átkerült az új telefonra, minden frissült, amire pedig nem volt szükségünk, azokat lepucoltuk, jöhet a végleges átköltözés. Ha minden jól működik, a régi telefont váltsuk át Repülőgépes üzemmódba, a mSD kártyáról mentsük le a személyes adatokat (képek, videók, zenék), majd kapcsoljuk ki a mobilt és vegyük ki a SIM-kártyát. Ezt tegyük át az új telefonba és véglegesítsük a hívási, mobilnetes stb. beállításokat. Érdemes ilyenkor több próbahívást, mobilnetet stb. indítani, Bluetooth-t, GPS-t használni, hogy kiderüljön, ha valami nem működik jól. Ha ezzel is megvagyunk, egy számítógépen takarítsuk le a mSD kártyát, távolítsunk el minden rendszermappát, amit a régi telefon hozott létre, majd ezt is betehetjük az új telefonba, ami innentől az új fő mobil-bizalmasunk.