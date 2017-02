Ilyen színekben lesz Huawei P10

Egyre közeledünk a Huawei P10 és a Huawei P10 Plus február 26-i bemutatójához, a Huawei pedig igyekszik felkelteni a figyelmet az új zászlóshajók iránt.

A Twitteren például sorozatosan jelzi, hogy a fekete a múlt évé, az idei év a színekről szól. Ennek jegyében arra is utalt már többször a napokban, hogy milyen árnyalatokban érkezik a P10.

A korábbi pletykák arany, zöld és lila színekről szóltak, azonban a Huawei bejegyzései elárulták, hogy valójában arany, zöld és kék színeket kapunk. A legtöbben üdvözlik a hírt, a lilát valamiért kevesen tartják megfelelő választásnak a csúcskategóriában.

Colour lets your personality shine. Which one are you? The #HuaweiP10 is coming! #standout #OO pic.twitter.com/8fbOT6FIQZ