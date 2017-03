Ismerd meg az LG G6 titkait

JerryRigEverything darabokra szedte az LG csúcskészülékét, és még azt is letesztelte, hogy felrobban-e az akkuja.

Az LG G6 az első hírnöke az olyan okostelefonok korának, amelyben az előlap szinte teljes egészében kijelző, ráadásul már nem is 16:9-es képarányú, hanem 18:9-es. Többé ráadásul nem moduláris az LG zászlóshajó, és az akkuja sem cserélhető. De mi van benne?

A választ egy részletes boncolóvideóban mutatta be JerryRigEverything. Az üveg hátlapot ragasztó tartja a helyén, tehát némi melegítés után egy célszerszámmal bontható le - a legtöbben persze nem próbálkoznak majd ilyesmivel.

Belül egyből látszik a hőcsöves rendszer, ami a processzor hatékonyabb hűtését szolgálja. A készülék vízálló is, az LG gondos munkát végzett, és még a hangszóró rekesze is teljesen el van választva az eszköz többi részétől, víz tehát nem juthat be.

Az LG teljesen lapos energiacellát gyártott, vagyis az akkumulátor biztonságával nem lesz gond. A videóban extrém veszélyes módon még ki is lyukasztották, de lángokat és robbanást nem lehet látni, mindössze egy kevés füstöt. Magyarra fordítva: az LG G6 akkumulátora a legbiztonságosabbak között van és lesz.

A videóban látszik, hogy a fő kamera mennyire mozog a modulban - ez az optikai képstabilizátor miatt van így, és a végeredménye mindennek a stabilabb, elmosódásmentes fotó. A széles látószögű egységnél erre nem volt szükség.

Sajnos hivatalos ára és megjelenési ideje még mindig nincs a G6-nak.