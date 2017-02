Minden, amit tudni akartál a Galaxy S8+ készülékről

Kiszivárogtak a Galaxy S8+ specifikációi, illetve hivatalosan is bemutatkozott a 10 nm-es Exynos 9 lapka, amivel Európában árulják majd.

Annak ellenére, hogy a Samsung Galaxy S8 és a Galaxy S8+ nem a 2017-es MWC-n mutatkoznak be, már nagyon sok minden kiszivárgott róluk. Evan Blass állítólag a végleges specifikációkat is előásta az utóbbiról, amelyeket persze közzé is tett.

A két Galaxy S8 állítólag egyforma lesz, és mindkettő kijelző le lesz kerekítve a széleken. A Galaxy S8+ képernyője azonban nagyobb (6,2 hüvelyk), emiatt pedig az akkuja is.

Mit tud? Marad a vízálló ház, a kamerák 12 és 8 megapixelesek, a 64 GB tárhelyet (microSD-vel bővíthető) 4 GB RAM egészíti ki. Van íriszszkenner, vezeték nélküli töltés (sajnos csak külön vásárolható tartozékkal) és AKG fülhallgató is. Azok számára, akik a legtöbbet és legjobbat akarják, rossz hír lehet, hogy csak 4 GB RAM kerül a készülékbe.

Ezzel párhuzamosan a Galaxy S8 és Galaxy S8+ eszközökbe kerülő processzort maga a Samsung mutatta be. Ugyan Amerikában a Qualcomm Snapdragon 835 lesz az új zászlóshajókban, Európában az Exynos 9 szériát erősítő 8895-ös SoC kerül ezekbe.

A nyolcmagos Exynos 8895 27 százalékkal garantál jobb teljesítményt és 40 százalékkal kisebb fogyasztást az elődjénél. A lapka négy Samsung processzormaggal és négy gyengébb ARM Cortex-A53 processzormaggal, továbbá egy ARM Mali-G71 GPU-val operál. A 4K-s VR-t is támogatja.

A 3D-s grafikák mellett boldogul a 4K@120 fps mellett rögzített videókkal, a mozgás követésével, a beágyazott gigabites LTE modem pedig 1 Gbps-os letöltést tesz lehetővé.

A csúcskészülékek bemutatója március 29-re várható.