MWC: 20 perc alatt teljesen feltölt egy okostelefont a Meizu

20 perc alatt teljesen feltölt egy okostelefont a Super mCharge technológia.

A múltban ugyan megszokott volt, hogy egy okostelefon csak órák alatt tölt fel, manapság azonban már inkább az a kérdés, hogy ezt 90 perc alatt vagy azon túl teszi meg egy új csúcskészülék.

A gyorstöltés azonban a jelek szerint folyamatosan fejlődik, a Meizu pedig előállt az eddigi talán leggyorsabb módszerrel.

A Super mCharge egy 3000 mAh-s akkumulátort mindössze 20 perc alatt képes teljes mértékben feltölteni, a nulláról.

A legjobb riválisa a technológiának a Qualcomm Quick Charge 4, amely egy 2750 mAh-s akkut tud 0-ról 50 százalékra tölteni 15 perc alatt.

A Meizu rendszere 11 voltos és 5 amperes töltést garantál, ami 55 wattot jelent. A Qualcomm megoldása elméletben 60 wattot is támogat, de ezt egyetlen okostelefon sem kezeli. A Meizu nagy előnye, hogy a töltési technológia mellett saját okostelefonokat is gyárt, vagyis a gyakorlatban is működnek a számok - és tudják majd a jövőbeli Meizu okostelefonok azt, amit ígér a cég.