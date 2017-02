MWC: bemutatták a különleges kijelzős LG G6-ot

Miután a G5 moduláris kísérlete nem igazán lett kirobbanó sikersztori, az LG máshogyan különleges csúcsmobillal támad. Az idei újítás is megosztó lesz, de sokkal jobbnak tűnik, mint ahogy az egész G6 első látásra nagyon rendben van.

A G csúcsmobil-sorozat az elmúlt években bebetonozta a legjobb telefonok gyártói között az LG nevét. Az eddigi legjobbnak a 2015-ben megjelent G4-et tartják, amely a csodálatos bőrborítástól a lézeres fókusszal ellátott kameráig olyan minőségi ugrást jelentett, amelyet több tekintetben a versenytársak is csak később tudtak követni (vagy nem is). Aztán jött a G5, amely megpróbálta a Google által kitalált moduláris dizájnt valóra váltani, de a viszonylag drága megvalósítás és a dizájnban, használhatóságban az átlagember számára talán kissé macerás és sokszor felesleges legózás végül nem igazán jött be. Persze, a próbálkozás előremutató volt, de valahogy a felhasználók sem kaptak rá, ami az eladási számokon is látszott. Szóval jó ideje mindenki azon spekulált, vajon marad-e ezen az úton a koreai gyártó, vagy visszatér egy klasszikusabb útra? A válasz kettős, de az út jónak tűnik.

A Mobile World Congress színpadán leleplezett LG G6 sokak megkönnyebbülésére egy hagyományos(abb) készülékformát villantott. Viszont még mielőtt igazán megmutatták volna magát a telefont, vadul rávetették magukat a legfontosabb újdonságra, amivel lecsillapíthatják az "akkor ez most visszalépés vagy sem" jellegű huhogókat. Ez pedig az új kijelző-arány.

Kettő az egyhez

A mai mobiloknál a 16:9-es képarány dominál, ahogy a legtöbb PC-s monitor, és egy csomó tévé esetében is. Az LG viszont a felhasználói szokások elemzése után úgy döntött, hogy megnyújtja egy kicsit a kijelzőt, és a 16 helyett 18:9-es képarányú kijelzővel szereli fel a G6-ot. Nem kell hozzá nagy matektudás, hogy osszunk egy kicsit - igen, ez gyakorlatilag 2:1 képarány, a kijelző hosszabb oldala pont kétszerese a rövidebbnek. Ezzel egyrészt úgy lehetett megnövelni a látható felületet, hogy a mobilt nem kellett szélesebbé, tepsibbé lapítani. Másrészt pedig több olyan appot használunk manapság, amelyek négyzetes megjelenítéssel dolgoznak (helló, Instagram), az új képarány pedig megengedi azt, hogy osztott képernyős módban két tökéletes négyzetet használjunk egymás alatt.

Apró szúrás a szomszédba

Miután alaposan kivesézték az unortodox kijelzőt, a bemutatón külön kitértek arra, hogy a G6 milyen biztonságosan kezeli az akkumulátort. Ugye nem kell mondanunk, melyik cég felé küldtek ezzel kedves üzenetet (anélkül, hogy megnevezték volna, ami egyébként teljesen kulturált módja a szurkálódásnak)? Mindenesetre komolyan körüljárták, milyen komoly tesztelés előzte meg a G6 akkujának kifejlesztését, valamint azt, hogy az hogyan helyezkedjen el a készülékházban. Így állítólag teljesen kizárható a túlmelegedésből eredő balesetek esélye, de az is, hogy a telefont elejtve sérüljön az akku. A processzor által termelt hőt pedig egy speciális heatpipe megoldás vezeti el.

Asszisztens a fedélzeten

A Google Pixel telefonokkal tavaly ősszel bemutatott új Google Assistant teljes pompájában beépül a G6-ba, amelyet a Google képviselője gyorstalpaló szinten be is mutatott. A Siri babérjaira törő, ám annál sok tekintetben többet is adó digitális asszisztens nem csak annyiban segít, hogy a meglévő információk alapján válaszol, ha kérdezzük. Tanul a szokásainkból, vagy épp abból, merre járunk gyakran, mikre keresünk rá fokozottabban, így aztán egy bizonyos idő után "megismeri a gazdáját", és testre szabott élményt kínál.

Ez már nem megapixel-verseny

Ahogy azt a Qualcomm szakemberével kiegészülve az előadók hangsúlyozták, nem akartak beszállni egy olyan egymásra licitálásba, ahol a cél a mobilos kamerák felbontásának ész nélküli felsrófolása. Ehelyett inkább hadrveres és szoftveres fejlesztésekkel tették még kézreállóbbá és minőségibbé az élményt.

Hardveres szinten a dupla kamera lett a megoldás, ami szép lassan a legújabbkori csúcsmobilok kedvenc buzzwordje lesz. A G6 hátulján egy 13 megapixeles, 125 fokos nagylátószögű lencse figyel (F2,4 rekesszel), mellette pedig egy szintén 13 megapixeles normál lencse dolgozik, ennek 71 fokos látószöge van, viszont második generációs optikai képstabilizátort és lézeres autofókuszt kapott az F1,8-as rekesz mellé. A kettő kombinációjából kiváló HDR képek születhetnek, de akár a zoomolásban is segít ez a megoldás. A szelfikamera egyébként egy 5 megapixeles, 100 fokos látószögű, F2.2 rekeszes egység.

Szoftveresen nagyon ígéretes az azonnali előnézeti funkció, amely szintén a 2:1-es képarányt használja ki: a felső kockában komponáljuk a képet, míg az alsóban egy, vagy akár több azonnali képet láthatunk az imént elkattintott fotóról, ezáltal rögtön eldönthetjük, szükség van-e egy újabb felvételre.

Külsőleg minden rendben

Szerencsére a műanyag érzetű, fémes alapjaira alig utaló G5-féle megoldás a múlté, a G6 fém és üveg elegáns kombinációját kapta. Az egybeépített készülékház IP68-as szabványnak megfelelően por- és vízálló. Három színben lesz elérhető, persze itt sem simán pórias szín-neveket kaptunk, hanem csodaszép megfogalmazásokat: asztro-fekete, misztikus fehér és jég-platina. Igen, ez tulajdonképpen fekete, fehér és ezüst, de a marketingeseknek is élniük kell valamiből, na.

Szóval végül nézzük meg egyben, mit tudunk: az 5,7 hüvelykes 18:9 képarányú IPS kijelző QHD+ felbontást kapott (ez 2880x1440 képpontot és 564 ppi pixelsűrűséget jelent, ami tényleg baromi szép). A készülék 148,9 x 71,9 x 7,9 milliméteres és 163 g tömegű. A frontoldalon nincs fizikai home gomb, ezzel tényleg a kijelző uralja az egész előlapot, a hátoldalon a kamerák alatt viszont ujjlenyomat-olvasó figyel.

A gépházban egy Snapdragon 821 rendszerchip dolgozik Adreno 530 grafikus vezérlővel, 4 GB RAM és 32 illetve 64 GB háttértár mellett, utóbbit akár 256 GB kapacitású microSD kártyával is bővíthetjük. A hátoldalon a már említett 2x13 megapixeles duál kamera dolgozik, a kijelző fölött pedig egy 5 megapixeles szelfikamera figyel. Az akku nem cserélhető, 3300 mAh kapacitású. Szoftveresen Android 7 Nougat az alap, melyre az LG UX 6.0 felhasználói felület került.

Összegezzünk: jó lesz ez a G6!

Első látásra újra jó irányba indult tehát az LG, bár extrém újítás maradt erre az évre is a kijelző képarányát tekintve. Ez persze megint kiválthat majd vitákat, de semmiképp sem olyan megosztó, mint a tavalyi nagy pálfordulás (ráadásul nekünk első látásra nagyon bejön). Alig várjuk, hogy mi magunk is kipróbálhassuk egy részletes teszten, viszont hogy erre mikro kerül sor, azt még nem tudni, a pontos megjelenés dátuma ugyanis nem hangzott el, csak annyit tudni, hogy "valamikor tavasszal" lesz a boltokban és a szolgáltatóknál. Addig pedig ülünk a tűkön.