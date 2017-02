MWC: megérkezett a dupla Leica kamerás Huawei P10 páros

Járt utat nem hagy el járatlanért a kínai gyártó, idei csúcsmobiljait ismét kiváló Leica lencsékkel szerelte fel. Kapunk mellé új okosórát is.

Már a P9 is jól megmutatta, merre tart prémium telefonjaival a Huawei. Az erős hardver mellett a fotózásra helyezték a hangsúlyt, és idén is ugyanezt az utat követik továbbfejlesztett modelljeikkel. A barcelonai kiállításon bemutatkozott a P10 és P10 Plus, a hozzájuk kötött jelszó pedig idén a szín.

A P10-en egy 5,1 hüvelykes, 1080p felbontású kijelzőt találunk, míg nagytesója 5,5 hüvelykes WQHD panelt kapott (mindkettő esetében Gorilla Glass 5 védelemmel). Mérettől függetlenül mindkettőt a Huawei saját gyártású, nyolcmagos Kirin 960 processzora hajtja 4 GB RAM és 64 GB tárhely kíséretében (bár a P10 Plusból lesz egy extra változat is egyes területeken 6 GB memóriával és 128 GB háttértárral). A P10-ben 3200, a P10 Plusban 3750 mAh kapacitású akku teljesít szolgálatot, és mindkét mobil támogatja a QuickCharge töltést.

Színek így és úgy

A kamera terén maradtak a Leica-féle partnerségnél, idén azonban egy "Leica Dual Camera 2.0 Pro Edition" nevű megoldás került a telefonokba. Ez alapvetően F1.9 SUMMILUX-H lencséket jelent, és két szenzort: egy 12 megapixeles normált és egy 20 megapixeles monokrómot, amelyek kombinációja extrém élességet ígér. Az optikai képstabilizátor mellé gyors, hibrid autofókusz rendszer segíti a tökéletes képek elkészítését.

De nem csak a képek színeivel villog idén a kínai gyártó. A Pantone-nal összefogva kifejezetten extrém színvariációkat kínálnak a telefon külső burkolatát tekintve is, ilyen például a Dazzling Blue (szabad fordításban a Hűdenagyondurvánszájtátós Kék), vagy a Greenery (nem és nem és nem fogom Zöldségnek fordítani... oops). Persze akik nem szeretnék lézerszínekkel vakítani az utcán sétálókat, választhatnak fehér, fekete, ezüst, arany és rózsaarany színű modelleket is.

A kezdő ár a P10 esetében 649, a P10 Plus esetében 699 euró (200 ezer, illetve 216 ezer forint), bár a hazai árak bizonyára kissé húzósabbak lesznek a járulékok miatt. Azt viszont még nem tudni, nálunk mikortól érhető el a két új prémium készülék, és lesz-e Magyarországon is az erősebbik P10 Plusból.

Újdonság a csuklóra

Bár a nemzetközi elemzők szerint a néhány éve indult okosóra-hisztéria egyáltalán nem bizonyult tatós bombaüzletnek, azért jönnek szépen az új modellek ebből a szegmensből is. A Huawei két évvel az előző okosórája után most mutatta meg az egyszerűen Watch 2 névre keresztelt utódot, amely ugyen külsőleg első látásra még mindig elmarad egy prémium kategóriás hagyományos órától (mint ahogy eddig gyakorlatilag az összes gyártó összes modellje), de azért már egész jól közelít hozzá.

A Watch 2 SIM kártyás modelljei immár 4G hálózatokon is kommunikálnak, tehát ha úgy akarjuk, nem kell mobil sem a netre kötött működéshez. A még februárban, Kína mellett néhány nyugat-európai országban debütáló okosóra körülbelül 320 eurós (valamivel 100 ezer forint alatti) áron nyit, Angliába és az Egyesült Államokba áprilisban érkezik, a magyar megjelenésről még nincs információnk.

Az óra "számlapja" a most már általánosnak számító 1,3 hüvelykes, 390x390 képpontos kijelzővel érkezik, alatta Qualcomm Snapdragon Wear 2100 processzor dolgozik 4 GB memóriával (bár ebből nem az egészet látja majd a felhasználó a gyári appok és a rendszer miatt). A 420 mAh kapacitású akku a gyártó szerint két napos normál használatra elég, az "extrém edző módot" pedig 10 órán át bírja. A sportra egyébként is ráfeküdt a Huawei, a robosztusabb, férfiasabb, fekete kialakítás mellett ugyanis többféle sportos színkombináció elérhető lesz. Ezen kívül jön egy Porsche Edition nevű extra változat is, ami a P9 hasonló együttműködése alapján valószínűleg nem lesz épp olcsó darab.