Nehéz dolgod lesz, ha iPhone 8-at akarsz

Állítólag már szeptemberben megjelenik, de szinte lehetetlen lesz hozzájutni.

Sokan várják már az Apple iPhone 8 készülékét, amely nagy újdonságokkal érkezik. Várhatóan OLED-kijelző kerül bele, ami szinte az egész előlapot befedi. És úgy néz ki, hogy nagyon nehéz lesz belőle szerezni a kezdetekben.

Hirdetés

Bár egy alapvetően új iPhone már önmagában is soha nem látott sikernek ígérkezik, a Barclays elemzői úgy tudják, hogy az iPhone 8 szeptemberben mutatkozik és be és jelenik meg, rögtön az iPhone 7S és az iPhone 7S Plus készülékekkel.

A jól értesült szakemberek szerint azonban az iPhone 8 csak a negyedik negyedévben lesz szélesebb körben is elérhető. Ez pedig azt jelenti, hogy az a néhány darab elérhető készülék szinte rögtön gazdára is talál majd.

Az iPhone 8 5,8 hüvelykes kijelzőt kaphat, szinte keretek nélkül - emiatt egy iPhone 7 méreteivel rendelkezhet.

Az iPhone 8 név egyébként nem végleges, többek szerint valójában iPhone Pro vagy iPhone X néven mutatja be az Apple a rendhagyó okostelefonját.