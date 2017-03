Papírforma: hasít a Snapdragon 835

Nem hoztak túl meglepő eredményt az első mérések, a Qualcomm eddigi leggyorsabb lapkája a Snapdragon 835.

A Qualcomm Snapdragon 835-ös lapkája a Samsung Galaxy S8-cal debütál (az amerikai piacon), később pedig más okostelefonokba is megérkezik. A megjelenés előtt a Qualcomm szétosztott pár referenciakészüléket, hogy az újságírók tesztelhessék az SoC-t.

Az AnandTech és az Android Police éltek is a lehetőséggel, az eredmények alapján pedig nem túl meglepő módon a Qualcomm eddigi leggyorsabb ARM-alapú chipjéről van szó.

A nyolc processzormaggal rendelkező SoC magasabb órajelekkel dolgozik, mint a Snapdragon 821, illetve az Adreno 540-es GPU-ja is erősebb. Van benne egy új Snapdragon X16 LTE modem is, ami 1 Gbps-os letöltésekre is képes. Ez lesz továbbá az első chip kereskedelmi forgalomban, ami 10 nm-es technológiával készült.

Az egymagos teszteken jobban szerepel, mint a Snapdragon 820, a Snapdragon 821 és a Kirin 960, a többmagos teszteken pedig még jobban. Persze az effajta mérési eredmények nem tükrözik a valós teljesítményt, ráadásul a tesztek egy referenciakészüléken futottak.

Érdekes módon nem tarolt mindenhol a Snapdragon 835, néha egy régebbi lapka gyorsabbnak bizonyult. Az Apple A10-es chipje is ilyen volt például, bár tény, hogy nehéz összehasonlítani ilyen szempontból a kettőt, az iOS és az Android sajátosságai és optimalizáltsága miatt.