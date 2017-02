Régóta várt újításokat kap a Chrome Custom Tabs funkció

Könyvjelzőzni és keresni is lehet majd az androidos appokon belül megjelenített weblapokon.

A Google még 2015-ben tette elérhetővé a Chrome Custom Tabs funkciót az androidos alkalmazások fejlesztői számára. A fejlesztők gyakran weblapokat kívántak betölteni az alkalmazásaikon belül, azonban az Android által erre a célra eredetileg kínált, beágyazott böngészőmotor nem a remek sebességéről és naprakész funkciókészletéről volt híres. A gondot tetézte, hogy a WebView nagyon sokáig egy klasszikus rendszerkomponens volt, így nem lehetett a Play Áruházon keresztül frissíteni. A megoldás az lett, hogy a fejlesztők a Chrome Custom Tabs funkción keresztül megkérhetik a Chrome-ot a weblap alkalmazásukon belüli megjelenítésére.





A funkció használatára remek példa a Feedly hírolvasó alkalmazás: a webhelyek híreit és cikkeit böngészve általában csak az anyagok előnézete jelenik meg, a teljes cikk elolvasásához rá kell koppintani a "Visit website" gombra, mire betöltődik a kért weblap egy Chrome Custom Tabben. A cikk elolvasása után a felhasználóknak csak rá kell koppintaniuk a felület tetején lévő "Vissza" nyílra (más appokban X gombra), mire visszakerülnek a Feedly cikkeket listázó felületére.





Custom Tabs: Chrome 56 vs. Chrome 57



A visszafelé mutató nyíl / X gomb mellett a Custom Tab felületek egy gyorsmenüt is kínálnak, ezt lenyitva például megoszthatóak a weblapok, vagy kérhető a teljes értékű Chrome böngészőben való betöltésük. Az Android Police most rámutatott, hogy jelenleg béta állapotú Chrome 57-ben régóta várt funkciókkal bővült a gyorsmenü, ugyanis végre lehetőség nyílik többek közt a weblapok könyvjelzőzésére, és a szövegükben való keresésre is.



(Nyitókép: Grafix Artist)