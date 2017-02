Saját mobilprocesszort építhet a Xiaomi

Könnyen lehet, hogy a kínai vállalat is lemond a Qualcomm chipek használatáról.

Nem mondhatjuk, hogy legszebb időszakát éli mostanában a Qualcomm. Az amerikai gyártót Ázsia több országában is komoly bírsággal sújtották, ráadásul partnereik száma is vészesen fogyatkozik. Legutóbb éppen az Apple perelte be a szabadalmait sajátos módon kezelő vállalatot, most pedig úgy tűnik, a Xiaomi hagyja faképnél őket.

A The Wall Street Journal információi szerint a kínaiak saját készítésű processzorokat pakolnának jövőbeni okostelefonjaikba. Ezzel gyakorlatilag a Huawei példáját követné a mobilpiacon állítólag egy fillért sem kereső Xiaomi, akik Kirin nevezetű chipjüket vitték sikerre a Mate készülékekben.

Ha hihetünk az egyelőre meg nem erősített híreknek, a processzorok Pinecone kódnéven futnak majd, s az olcsóbb, 8 ARM Cortex-A53 maggal szerelt változat mellett várható egy nagyobb teljesítményű modell is 4 ARM Cortex-A53 és 4 ARM Cortex-A73 maggal. A Xiaomi partnere a gyártás során a Leadcore Technology lesz, részletes bejelentésre pedig valamikor a hónap végén számíthatunk.