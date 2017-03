Bemutatkozott a Samsung Galaxy S8 és S8 Plus

Nemcsak hardveresen, hanem szoftveresen és dizájnban is nagyot újított a Samsung, a Galaxy S8-nak pedig minden esélye megvan rá, hogy visszaszerezze azon vásárlók bizalmát, akik a Note 7 fiaskója után elpártoltak a gyártótól.

Ezekben a percekben is zajlik Londonban a Samsung sajtókonferenciája, ahol természetesen mi is ott vagyunk, hogy alaposan szemügyre vegyük a világ legnagyobb mobilgyártójának új zászlóshajóját. A Galaxy S8 sok szempontból megújult, és első ránézésre pontosan azt hozza, amire a vállalatnak szüksége volt ahhoz, hogy a 2017-es év bukdácsolásából talpra álljanak.

Combos hardver

A Samsung Galaxy S8 és S8 Plus modelleket csak a kijelző mérete különbözteti meg egymástól, előbb 5,8, utóbbi 6,2 hüvelykes panelt kapott. Fontos újítás, hogy a megszokott méretarányok helyett ezúttal 18,5:9-es, mindkét oldalt lekerekített AMOLED kijelzővel van dolgunk, ami QHD+ (2960x1440) felbontással dolgozik. A motorháztető alatt régiótól függően egy Snapdragon 835-ös vagy egy Exynos 8895-ös processzor ketyeg, amit 64GB (microSD-vel bővíthető) tárhely és 4GB RAM támogat. Idén már nincs külön "Edge" változat, az alap Galaxy S8 is lekerekített panellel kerül a boltokba. Eltűntek az előlapi fizikai gombok, a helyüket egy szoftveres megoldás vette át, ennek köszönhetően pedig az ujjlenyomat-olvasó is a hátlapra, a kamera mellé került.

A Samsung kamerái mindig is ott voltak az élmezőnyben, és ez most sem lesz másként: a hátlapra egy optikai képstabilizátorral is megtámogatott, 12MP-es, f/1.7-es rekeszértékű szenzor került, míg a szelfikért egy 8MP-es kamera felel. Az IP68-as besorolással rendelkező telefont az ujjlenyomat-olvasó mellett akár az írisz-szkenner segítségével is feloldhatjuk, az akkumulátor töltését pedig intézhetjük a gyorstöltést támogató USB Type-C csatlakozóval, vagy egy vezeték nélküli töltő segítségével is. Ha már az akkumulátornál járunk, érdemes megemlíteni, hogy az alap modellbe 3000 mAh-s, míg a Galaxy S8 Plusba 3500 mAh-s telep került.

Hardveres fronton további érdekesség, hogy a Samsung Galaxy S8 a világ első mobilja, amely már támogatja a Bluetooth 5.0-t, ami a korábban használt szabványhoz képest négyszeres hatótávolságot és kétszeres sebességet kínál. Ennek köszönhetően távolabbról és szebben szólnak majd a Bluetooth füleseink, továbbá az összes IoT eszköz csatlakoztatása és kezelése is kényelémesebbé válik (már ha ezek is támogatják a Bluetooth 5-öt).

Izgalmas szoftver

Az elmúlt években a sokak által megvetett TouchWiz használata is egyre kényelmesebbé vált, az Android Nougatra húzott kezelőfelület pedig még letisztultabb lett mostanra. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne pakolták volna meg extrákkal: átemeltek néhány S Pen funkciót, amivel a jegyzetelést próbálják kényelmesebbé tenni, illetve itt a DeX, ami lehetővé teszi, hogy egy dokkoló segítségével gyakorlatilag asztali géppé varázsoljuk a telefonunkat, hogy akár Photoshoppot vagy Office-t futtassunk rajta.

Emellett bemutatkozott a virtuális asszisztensek legújabb kihívója, Bixby is, ami az interfész használatát teszi majd könnyebbé. Ennek pontos használatával kapcsolatban egyelőre sok a megválaszolatlan kérdés, de az biztos, hogy a Samsung nagyon fontos szerepet szán neki, hiszen még egy dedikált gombot is kapott a készülék oldalán. Mivel egy androidos rendszerről beszélünk, a Google szolgáltatása természetesen nem tűnik el, de a Bixby nem is feltétlenül versenyezni akar vele: ez sokkal inkább a telefonhoz kötődő asszisztens, nem egy keresőmotor.

A Samsung bízik a Galaxy S8 sikerében, ami az elegáns dizájnnak, a bivalyerős hardvernek köszönhetően a magas ár ellenére is nagy durranás lehet. Már csak abban reménykedünk, hogy ez egy egészen másféle durranás lesz, mint amit a Galaxy Note 7 mutatott.