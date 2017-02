Stratégiát vált a Xiaomi

Eközben február 28-án bemutatkozik a gyártó saját Pinecone lapkakészlete is.

Az elmúlt két év nem alakult jól a Xiaomi számára - a növekedések mértéke lelassult, a hazai piacán pedig a negyedik helyre, az Oppo és a Vivo mögé csúszott vissza a gyártó.

A Digitimes iparági forrásai szerint a trend az idei első negyedévben is folytatódik, a várakozásoknál továbbra is kevesebb készüléket tud eladni a Xiaomi, a Mi Mix és a Mi Note 2 ellenére is.

Annak érdekében, hogy a helyzeten változtasson, a Xiaomi állítólag több közép- és csúcskategóriás okostelefont akar bedobni a 2017-es kínálatába. Az ellátóláncát is felrázná a vállalat, új partnereket vonna be a gyártásba.

Ezzel párhuzamosan érkezik a gyártó saját Pinecone lapkakészlete, amely február 28-án végre teljes pompájában bemutatkozhat. Ugyan a feltételezések szerint a lépés erősíti a Xiaomiról alkotott képet, egyelőre nagy kérdés, hogy teljesítményben, fogyasztásban és megbízhatóságban mire lesznek képesek a Pinecone SoC-k.