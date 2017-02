Tavaly az Oppo volt Kína királya

Az egy kézben lévő Oppo és Vivo remekeltek Kínában, de a Huawei szekere is jól megy - az Apple helyzete már nem annyira kedvező.

A nyugati országokban az Oppo neve közel sem olyan ismert, mint az Apple, a Huawei vagy a Xioami márkák. Azonban az Oppo tarolt Kínában.

Több jelentés is előkerült az elmúlt hetekben, amelyekből tudjuk, hogy a kínai gyártók (Oppo, Vivo, Huawei) szárnyaltak Kínában, az Apple - és kisebb meglepetésre a Xiaomi - viszont mélyrepülésbe kezdett a régióban. Most az IDC elemzése is felbukkant, ami ugyancsak alátámasztja mindezt.

Az Oppo és a Vivo egyaránt a kínai BBK kezében van. A jó dizájn mellett az új technológiákkal, alacsony árakkal, agresszív reklámkampányokkal és offline értékesítési csatornákkal érik el az embereket, akik tavaly 78,4 millió Oppo és 69,2 millió Vivo okostelefont vettek. Ez 122 és 97 százalékos előrelépés. Huawei eszközből 76,6 millió fogyott.

A kínai piac harmadát fedi le az Oppo és a Vivo, a Samsung vagy a Lenovo fel sem fért a helyi toplistára.

Miközben az Apple világszinten tovább remekel, addig Kínában kevésbé kedvezőek az eredményei. Ennek ellenére az IDC azt mondja, hogy jó pozícióban van az almás vállalat, és valójában nem a kínai cégek lopták el a vásárlóit, azok csak egy újabb, jobb iPhone-ra várnak. Így 2017-ben ismét növekedés elé nézhet Kínában az Apple.