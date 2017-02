Tényleg S8 lesz a következő Galaxy mobil neve

Juhé, amit eddig 99 százalékban sejtettünk, az most már paskolja a százat. Viszont ez több egyéb következtetést is felvet.

Viccesek ezek a mobilipari szivárogtatók, a legnagyobb titokban készülő újdonságokról is folyamatosan pattogtatják a híreket, véletlenül elkattant kémfotókat és részinformációkat. Persze egy csomó esetben valószínűleg maga a gyártó enged némi óvatos bepillantást a színfalak mögé, hogy ezzel is csigázza az érdeklődést, de hagyjuk is az összeesküvés-elméleteket, és szorítkozzunk a most kiderült apróságra.

Azt ugyanis már eddig is sejthettük, hogy a Samsung nem fog eltérni az év eleji csúcsmobil elnevezésében a hagyományoktól, tehát nem Galaxy S7 Extreme, vagy The New Galaxy érkezik, hanem minden bizonnyal simán S8 következik.Az EVleaks Twitter-csatorna üzemeltetője, a tűpontos jóslatokat adó Evan Blass legutóbbi tweetje szerint tényleg nem lesz változás, tehát jöjjön maga a bennfentes csirip, szóljanak a harsonák, éljenezzen a nép:

In case you were interested... pic.twitter.com/bpcOFZmOC3 — Evan Blass (@evleaks) 2017. február 10.

Egy kis apróság azért feltűnhet, ott az a kis plusz-jel a logo végén, ez valószínűleg azt az elméletet támasztja alá, hogy idén is kétféle modellt kapunk, és az S8+ lesz a nagyobbik. Ez viszont (csak hogy tovább csűrjük a dolgot) azt a másik elgondolást erősíti, hogy idén már mindkét csúcsmobil hajlított szélű kijelzővel érkezik, tehát nincs értelme az Edge megkülönböztetésnek, ezért lesz majd "sima" S8 és S8+ a kínálatban.



Innentől már tényleg csak pletyka-szintre megyünk: az okosak szerint a kisebb modell 5,8 hüvelykes kijelzőt kap, a nagytesó pedig 6,2 hüvelykes megjelenítővel villog majd, de állítólag mérettől függetlenül mindkettő Quad HD felbontást tud majd, melyet Snapdragon 835 és Exynos proci támogat (a régiótól függően), valamint 4 GB RAM kerül a burkolat alá. Azt meg már tényleg csak kósza spekuláció-szinten lehet hallani innen-innan, hogy az idei modellen már nem lesz fizikai Home gomb, ehelyett mindez a "faltól falig" kijelzőbe lesz beépítve ujjlenyomat-olvasóstul.



A Nagy Igazságot sokan már a február végi Mobile World Congress-re várták, de a bejelentésre valószínűleg idén egy kicsit később, márciusban kerülhet sor egy saját szervezésű eseményen, New Yorkban. Kivárjuk.