Ütheted a Samsung Galaxy Xcover 4-et

Bemutatkozott a Samsung legújabb ütésálló okostelefonja, amely a szokásosnál is jobban bírja a strapát.

A Samsung új modellel bővítette az ütésálló készülékeket felsorakoztató Xcover termékcsaládját. Ez lett a Samsung Galaxy Xcover 4.

Hirdetés

Az elődökhöz hasonlóan ez is jól bírja a strapát. Az okostelefon IP68-as minősítéssel rendelkezik, vagyis 1,5 méter mély vízben hosszabb időt is el tud tölteni, továbbá ellenáll a pornak és a szennyeződéseknek. Extrém alacsony és magas hőmérsékletek mellett is üzemel, továbbá megfelel a MIL-STD 810G katonai szabványnak.

Ahogyan ez a kategóriában már megszokott, a specifikációk nem az aktuális trendeket követik. A leendő vásárlóknak be kell érnüik egy 4,99 hüvelykes, 720p-s TFT kijelzővel, egy négymagos, 1,4 GHz-es processzorral, 2 GB RAM-mal és 16 GB tárhellyel. Ez utóbbi szerencsére 256 GB-tal bővíthető memóriakártya formájában. Az akku 2800 mAh-s, a kamerák 13 és 5 megapixelesek.

Az Xcover 4 Android 7.0-val érkezik, kesztyűben is használható, a kamera pedig extrém körülmények között is funkcionál, ráadásul nagyon érzékeny a fényre.

Csak feketében létezik, Európában 259 euróért lesz vihető áprilistól.