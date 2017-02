Úton az első gigabites okostelefon

Március végén mutatkozik be a ZTE Gigabit Phone.

Mostanra nem csak hogy valósággá, de széles körben elérhetővé váltak a negyedik generációs mobilhálózatok, továbbá az előnyeik kihasználásához szükséges mobilok. A távközlési berendezések gyártói természetesen már nagy erőkkel dolgoznak a 4G utódján, azonban egy darabig eltart még, mire véglegesednek az 5G-s technológiák.





Szerencsére van még szusz a jelenlegi 4G-ben is, megfelelő körülmények között elméletileg akár 1+ gigabit/s letöltési sebesség is elérhető lehet a technológiával. A ZTE most bejelentette, hogy a március végén kezdődő Mobile World Congress szakkiállításon bemutatja az első olyan készüléket, amely elviekben képes lehet 1 Gbps sebességgel kommunikálni a mobilhálózatokon keresztül.







Egyelőre nem világos, hogy milyen lapkakészlet dolgozik a ZTE Gigabit Phone mobilban, legjobb tudomásunk szerint egyelőre csak a Qualcomm Snapdragon 835 lapkakészlet X16-os modeme képes elérni a gigabites letöltési sebességet. A kínai vállalat szerint az óriási sávszélesség több felhasználási területen is jól jöhet a mobilozók számára, konkrétan a 4K videók megtekintésével, a VR-élmények streamelésével, továbbá felhő alapú háttértárak zökkenőmentes működését hozta fel példaként a ZTE.



(Forrás: GSMArena | Nyitókép: Edgar Cervantes)