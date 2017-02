Visszatér a Galaxy Note 7!

A Samsungnak 2,5 millió öngyulladós telefon ragadt a nyakán, amivel nem ártana valamit kezdeni ahelyett, hogy bezúzzák hulladéknak. Jött is az ötlet, de mielőtt ismét Note 7-ben reménykednél, olvasd el ezt.

Hatalmas port kavart tavaly a Samsung legerősebb csúcskészüléke, a Note 7, ami spontán kigyulladt - nem egyszer, nem kétszer, hanem sokszor. Gyorsan vissza is hívták az első eresztést, majd néhány hét után már biztonságosként megjelölve újra szállították és árulták. Miután ezek az újabb készülékek is kigyulladtak, a teljes szériát leállították, a terméket törölték és minden, eddig eladott készüléket visszahívtak a vásárlóktól. A visszaküldést firmware-frissítésekkel is segítették, így végül alig maradt Note 7 a vásárlóknál.

Azóta egy elég hosszadalmas vizsgálat-sorozat után azt is kiderítették, pontosan milyen tervezési és műszaki okok álltak a veszélyes tulajdonság mögött - leegyszerűsítve az a lényeg, hogy anyagválasztási problémák mellett az akkumulátor ebben a formában túl nagy volt, főleg a végletekig vékonyított készülékházhoz méretezve. De mit kezdjen a Samsung 2,5 millió csúcsmobillal, amik ezek szerint önmagukban egyáltalán nem hibásak, csupán egy alkatrész okozott galibát?

Kuka helyett

Sokan azt gondolták, hogy miközben igyekszik a történelemkönyvekből kitörölni a fiaskót a Samsung, szép csendben elpusztítja az összes Note 7-et, azonban valljuk be, ez nem lett volna bölcs döntés. A legfrissebb hír a koreai Hankyungtól érkezett, akik azt közölték, hamarosan árulni fogják az újracsomagolt Samsung Galaxy Note 7 mobilokat. A "refurbished" készülékek az eredeti, 3500 mAh-s akkumulátor helyett viszont a biztonságos működés érdekében 3000 és 3200 mAh-s akkumulátorokat kapnak, illetve új készülékház is kerül a hardver köré, így a Samsung garantáltan ki tudja küszöbölni, hogy bármilyen hasonló baleset előforduljon a készülékekkel.

Nincs ok az örömre

A hír örömteli, bár valószínűleg ez azt jelenti, hogy az újjávarázsolt Note 7 kissé vastagabb lesz az eredeti változatnál (bár az új gépházról még nem kerültek elő fotók). Másrészt pedig az akku kapacitásának csökkentése azt is jelentheti, hogy a kifejezetten izmos hardverrel és energiaigényes kijelzővel szerelt csúcsmobil gyorsabban merülhet le egy feltöltés után, mint egy átlagos prémium készülék.

Az újratervezés persze valószínűleg azt is magával hozza, hogy a készülék elleni tiltást eltörlik a repülőtársaságok és országok, azonban minden jel arra mutat, hogy sem Amerikában, sem Európában nem lesz Note 7 a boltok polcain. A hírek szerint a 2,5 millió darab felújított Note 7-et Koreán kívül még Vietnámban és Indiában lehet majd fellelni, legalábbis induláskor - a többit pedig meglátjuk később.