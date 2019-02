Már a kutyával sem nekünk kell játszani

A Sony először kitalálta a robotkutyát, aztán kitalálta a robotkutyának való robotjátékot is. Na jó, elsődlegesen nem a lusta felhasználók miatt, hanem azért, hogy még kutyább legyen a robot.

Egy ideje már ismerjük Aibót, a Sony nem túl olcsó (2 900 dollár - bő 800 000 forint), de viszonylag szórakoztató robotkutyáját, ami kapott egy újabb játékot, mely tovább fejleszti az egyéniségét. Elvileg az már mindennek a teteje, ha valaki vesz magának egy robotkutyát, aztán lusta vele játszani, de itt nem feltétlenül erről van szó, az új robotkutya-játékhoz ugyanis mi is kellünk.

A most megjelent kiegészítő nem más, mint az Aidice, mely egy kockaféle játék a kutyushoz, így már nem csupán a korábban megjelent Aibone (csont jellegű játék) legyen az egyetlen elfoglaltsága a gépi erejű lakótársnak. Aibo képes a szájában tartani, lökdösni, és a mancsával pofozgatni a kockát, illetve a Sony szerint idővel új trükköket tanul vele, így maga a kutya is fejlődik, köszönhetően a Sony mesterséges intelligenciájának.

Aibo egyébként komoly evolúción ment keresztül a megjelenése óta, ami nem is csoda, hiszen 1999-ben láthattuk először, viszonylag korlátozott képességekkel, azóta viszont kapott több kamerát és egy halom szenzort is, így egyre okosabb és szórakoztatóbb eszközről beszélünk, ami képes felismerni a környezetét, és az őt körülvevő személyeket is. És mi a legjobb a robotkutyában? Az, hogy csupán a szoftverfrissítésektől függ, hogy milyen trükköket tanul meg.