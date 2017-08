1,2 milliárd iPhone-nál tartunk

Ebből csak az elmúlt egy év során 200 millió készülék talált gazdára.

Az Apple nemrég hozta nyilvánossága a harmadik pénzügyi negyedévének statisztikáit és eladásai adatait. Többek között az is kiderült, hogy az almás vállalat az ikonikus iPhone 2007 júniusi startja óta immáron 1,2 milliárd iPhone-t tudott eladni.

Tavaly ilyenkor az Apple 1 milliárdnál tartott, ami azt jelenti, hogy csak a tavalyi évben 200 millió újabb iOS-es okostelefon talált gazdára.

Tim Cook szerint a pletykák miatti várakozások ellenére is lenyűgöző a kereslet az iPhone 7 és az iPhone 7 Plus iránt, ráadásul az iPhone 7 Plus kereslete jóval magasabb, mint egy éve az iPhone 6S Plus készüléké volt. Valószínűleg ez a dupla kamerának is köszönhető.

A rajongók most a tizedik évfordulós iPhone 8-ra várnak, amely várhatóan keret nélküli OLED-kijelzővel, virtuális home gombbal és arcfelismeréssel újít. Ez utóbbi a kijelzőbe ágyazott Touch ID-t pótolja - a képernyőbe rejtett ujjlenyomat-olvasót az Apple sem tudta összehozni.