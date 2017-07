5 remek mobilos alternatíva a Skype helyett

Megmutatjuk mit érdemes választanod a beszélgetésekhez mobilra, ha unod a Skype-ot.

A Skype egy kiváló kommunikációs szolgáltatás, azonban a többihez hasonlóan nem hibátlan, és az is előfordulhat, hogy valami újra vágyunk. Mik az alternatívák? Valójában rengeteg van, mindegy, hogy üzenetküldésre, hívásra vagy videotelefonálásra keresünk új appot. Összegyűjtöttünk öt kiváló megoldást, ami bármikor jól jöhet a Skype helyett.

Hirdetés

Viber - Android | iOS

Az ingyenes üzenetküldő a hívások lebonyolítását is lehetővé teszi, felhasználónevet pedig nem igényel a használata, csak egy telefonszámot. A szöveges üzenetek mellett a hang- és videohívások és a fájlmegosztás is támogatott, az új kontaktokat pedig a névjegyzéken keresztül veszi fel a program, vagy a telefonszám megadásával. A csoportos chat is támogatott (250 emberig), matricákból pedig az üzenetküldők királya a Viber.

WhatsApp - Android | iOS

Mindegy, hogy szöveget, fotót, videót, dokumentumot vagy hangüzenetet küldenénk, esetleg telefonálnánk, a WhatsApp kisegít. A csoportos beszélgetés funkció szintén adott, felhasználónév és jelszó pedig nem szükséges, elég a telefonszám és a meglévő névjegyzék. Mivel folyamatosan bejelentkezve tart minket az app, ezért egy üzenetről sem maradunk le.

Telegram - Android | iOS

A gyors üzenetküldő a többihez hasonlóan minden eszközre szinkronizálja a csevegéseket, a fájlküldésnél sem típus, sem méret szerint nincs korlátozás. Mindent 256 bites AES-titkosítás véd, valamint 2048 bites RSA-kódolás, tehát amit itt leírunk, azt más biztosan nem látja. A csoportos beszélgetéseket akár 5000 tagig is támogatja, és még nagy videók megosztására is alkalmas.

Slack - Android | iOS

Csapatoknak érdemes bevetniük a Slacket, amivel a munka és az emberek könnyedén koordinálhatóak. A beszélgetések, eszközök és információk mindenki számára kéznél lesznek, az app ráadásul ugyancsak multiplatformos, vagyis szinte bármin használható, és bárki elérhető ezen keresztül.

Flock - Android | iOS

Szintén csapatoknak szól a Flock, ami a produktivitásra helyezi a hangsúlyt. Lehetővé teszi a csoportos kommunikációt, a videohívásokat, a teendők és projektek kezelését, vannak szavazások és emlékeztetők, valósidejű közvetlen és csoportos üzenetküldés, video-és hanghívás képernyőmegosztással. A Trello, a Twitter és a GitHub is integrálható.