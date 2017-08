A Google téged is megvéd

A Play Protect lassan, de végre a felhasználók szolgálatába áll.

Az idei Google I/O óta számos alkalommal hallhattunk a Google Play Protectről, ami a Google egyik új megoldása a készülékek védelmére. Bár a bétatesztelők közül többen találkozhattak már vele, a felhasználók tömegéhez csak most indult meg az újdonság, lassú, több fázisú hullámban.

Mi az a Play Protect? Alapvetően egy kártevőellenes eszköz, ami monitorozza az appok viselkedését, és amennyiben nem megengedett dologra készül valamelyik, akkor akcióba lép. A Play Áruház eddig is számos szkennerrel gondoskodott a biztonságról, de a Play Protect emeli a téteket.

Ez nem csak a kínálatban lévő appokat szkenneli, hanem amint eljut egy készülékre, megjelenik az ikonja az áruház felületén, és jelentéseket is készít. A Play Áruház appon belülről rendszeresen ellenőrzi a készüléket, és megnézi, hogy más eszközökhöz mérten hogyan viselkednek az alkalmazásaink. Ha valami szokatlant észlel, figyelmeztet, és felajánlja a gyanús app törlését.

A keresést kézzel is kezdeményezhetjük, ami jó hír azok után, hogy a hackerek a múltban még a Google többkörös védelmén is túljutottak. A Play Protect emellett napi 50 millió appot szkennel az áruházban, és plecsnit rak a megbízhatóak mellé. Szintén beépül a Chrome böngészőbe is, ahol a weboldalak gyanús tevékenységeit figyeli, és szintén figyelmeztet, ha gond van.