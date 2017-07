A Huawei Mate 10 odacsap az iPhone 8-nak

A Huawei ügyvezetője azt ígéri, hogy az új csúcsmodell komoly kihívást jelent majd az Apple tizedik évfordulós modelljének.

Gyakran dicsérjük meg a Huawei aktuális zászlóshajóit, és nem véletlenül: kamerában és teljesítményben is az élen járnak, és számos egyéb tekintetben is kimagasló a Mate 9, a P10 és a P10 Plus. Éppen ezért nem meglepő, hogy sokan várják már a Mate 10-et, ami ősszel mutatkozik be, már a Kirin 970-es lapkával, és bivalyerős lesz.

Richard Yu, a Huawei ügyvezetője most azt is elárulta a Bloombergnek, hogy a vállalata felkészült az Apple iPhone 8-ra. A választ a Huawei Mate 10 jelenti, amely nagyjából egyszerre érkezik majd a tizedik évfordulós iPhone-nal.

A Mate 10 minden eddiginél erősebb lesz Yu szerint, sokkal hosszabb üzemidőt garantál majd (pedig a Mate 9 ilyen téren piacelső), a teljes előlapot beborító kijelzővel, még gyorsabb töltéssel és még jobb kamerával.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az Apple rajongói ezeken a területeken látnak-e majd fejlődést - ha nem, akkor talán megéri elgondolkodniuk az Androidra váltáson is, amire a Huawei reményei szerint kiváló alkalom lesz a Mate 10 érkezése.