A Huawei most kiütheti az Apple-t

Az idei harmadik negyedévben a Huawei jó eséllyel megelőzi az Apple-t az eladásokban, és ezzel a világ második legnagyobb gyártójává válik.

A legutóbbi jelentések szerint a kínai Huawei a legközelebbi naptári negyedévben több okostelefont ad majd el, mint az Apple. A következő a harmadik negyedév, amely szeptember végén zárul.

Hirdetés

A Huawei már többször leszögezte, hogy előbb az Apple-t utasítja maga mögé az okostelefon-piacon, majd 2021-re a Samsungot is. A gyártónál és a beszállítóknál arra számítanak, hogy nagy kereslet mutatkozik majd a méltán kiváló Mate 9, a P10 és a P10 Plus iránt a mostani hónapokban, illetve az olcsóbb Honor készülékek is népszerűek lesznek.

A harmadik negyedévben a Huawei több mint 40 millió modellt adhat el, ami előrelépés a második negyedéves 38,5 millióhoz képest. Eközben az iPhone-eladások július és szeptember között csökkenni látszanak.

Ez nem véletlen, hiszen aki Apple készüléket szeretne, az jelenleg a szeptemberben bemutatkozó új modellekre vár. Az Apple április és június között 41,3 millió iPhone-t szállított le, ami éves szinten előrelépés. Ennek ellenére most biztos, hogy némi visszaesés jön.

A második negyedév végén a Huawei a globális piac 11,3 százalékát birtokolta, az Apple-nek 12 százaléka volt. A Huawei 2,5 milliós hátrányban volt, és az iPhone-tábor kivárása miatt ezt valószínűleg messze behozza a Huawei, amelynek most van a legjobb esélye az előzésre.