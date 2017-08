Szolgáltatófüggő mobilod van? Ősztől jön a könnyítés!

Október végétől ingyenesen függetleníthetők mindhárom nagy szolgáltató mobiljai. Van, amelyik elvégzi, de akad olyan is, amelyik segít, hogy te oldd meg.

A szolgáltatófüggő, vagy közkeletű nevén "kártyafüggő" telefonok még mindig velünk vannak, bár egyre kevesebbszer találkozunk velük. Leginkább akkor szerezhetünk be ilyen mobilt, amikor közvetlenül a mobilszolgáltatótól vásároljuk valamilyen előfizetéses vagy kártyás csomagban, vagy épp egy kedvezményt igénybe véve. Ilyenkor az adott mobil a hagyományos bolti árnál valamelyest olcsóbban juthat a birtokunkba, de ennek fejében el kell viselnünk azt, hogy csak az eredeti szolgáltató kártyáját fogadja be.

Persze függetlenítésre eddig is volt mód. Egyrészt megtehettük valamilyen "szakival", de ez a legtöbbször a garancia elvesztését vonta maga után. Egy ideje pedig a szolgáltatók is elvégezték kérésünkre, de ezért fizetnünk kellett. Az újdonság most az, hogy ősztől egy új jogszabály miatt a mobilcégek a határozott idejű szerződések lejárta után ingyenesen kötelesek lesznek feloldani a "kártyazárat".

A Magyar Nemzet hasábjain megjelent információ alapján a Telenor megerősítette, hogy október 24-e után nem kérnek pénzt az eddig extrának számító szolgáltatásért. A Vodafone szintén feloldja majd a szigorítást, viszont ők az ügyfelekre bízzák a feloldást, az ehhez szükséges kódot postán küldik ki. A Telekom még nem jelezte, pontosan milyen módon oldja majd meg a függetlenítést, de mindenképpen megfelelnek majd a jogszabályi követelményeknek.

Jelenleg a szerződéskötéskor vállalt hűségidő lejárta után a mobilszolgáltatók különböző extra díjakat számítanak fel a függetlenítésért, ez jelenleg 7 és 20 ezer forint közötti összeget jelent. A szabály annak idején értelemszerűen azért született meg, mert az operátorok igyekeztek ezzel meggátolni, hogy a náluk akciós áron beszerzett mobilokat más szolgáltatók hálózatában használják, vagy akár teljes áron továbbértékesítsék.

Az októbertől érvényes könnyítés elvben mind a magán, mind pedig az üzleti konstrukcióban megvásárolt kártyákra érvényes lesz.