A OnePlus 5 első fotója

Nem sokkal azután, hogy a OnePlus elárulta; a OnePlus 5 kamerájának a fejlesztésében maga a DxO segített, most közzétette az első olyan nyilvános fotót, amely már a OnePlus 5 kamerájával készült.

Hirdetés

A gyártó két képet osztott meg a Twitteren, és arra kérte a rajongókat, hogy találják ki, melyik készült az új modellel.

Mivel logikus módon a jobban kinéző kép készült az új okostelefonnal, ezért biztosra vehető, hogy a kettes számút lőtte a OnePlus 5. A jobb oldali fotó tisztább, élénkebb színei vannak és finomabbak a részletek is. Sajnos nagyfelbontású változatot nem osztott meg a OnePlus.

Can you tell which photo was taken with the OnePlus 5? pic.twitter.com/Pd27la4ewn