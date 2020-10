A Samsung Galaxy S20 vagy az iPhone 12 a jobb a csúcsmobilok közül?

Ha nem számítjuk a hajtogatós, most még leginkább csak villogni jó mobilokat, a Samsung és az Apple kínálja a legdrágább, egyben legerősebb készülékeket. De melyik tud többet?

Azzal még a legelvakultabb Apple-fanok is csak fogaikat összeszorítva tudnak vitatkozni, hogy az Apple termékei drágák, és sajnos az a helyzet, hogy a forint gyengülése miatt fokozatosan egyre többet kell fizetnünk értük minden évben. Ilyen árszintnél már nehéz azt mondani, hogy "oké, hogy drága, de megéri", még ha egyébként minőségi, nagy tudású, strapabíró készülékekről is beszélünk.

A Samsung Galaxy S20 széria tagjai sem kimondottan olcsók, viszont ugyanúgy elmondható róluk, hogy erősek, megbízhatóak, és aki beruház egyre, évekig boldog lehet a választásával. Összehasonlítottuk az okostelefonok kategóriájának két csúcsképviselőjét, hogy képet kapjunk arról, papíron melyik érheti meg jobban.

Samsung Galaxy S20 vs iPhone 12 - árak

Mivel a Samsung Galaxy S20-ak már március óta kaphatók, egy-egy akcióban az ajánlott fogyasztói árnál olcsóbban is meg lehet őket szerezni, de az év nagyobb részében nem sokat engednek ebből a viszonteladók. Maga a Galaxy S20 (128 GB) 324 990 Ft-os árcímkével került a piacra itthon, viszont ez még nem 5G-képes (az 5G-s változatot hivatalosan nem forgalmazzák Magyarországon); akinek fontos a gyors mobilnet, a 394 990 Ft-ba kerülő Galaxy S20+ 5G-vel kezdődően használhatja ki. A csúcskészülék, a Galaxy S20 Ultra 5G 484 990 Ft-ért vihető el, ha nincs épp leárazás, és nem kétes megbízhatóságú GSM-boltok kínálatában keresgélünk.

Bár az Apple új szériájának legolcsóbb tagja az iPhone 12 mini, az S20 sorozatban nincs olyan eszköz, amivel jó szívvel párhuzamba állíthatnánk. Igaz, hogy ott a Galaxy S20 FE, viszont az nem csak képernyőméretét, de teljesítményét tekintve is eltér az S20-tól. Így hát számoljunk iPhone 12-től: ennek 64 GB-os alapmodellje 349 990 Ft, a 128 GB-os változatért már 371 900-at kell kiadni. Az S20+ párja az iPhone 12 Pro, ami 439 900 Ft-nál és eleve 128 GB-nál startol, a Galaxy S20 Ultra 5G pedig a Pro Max-szal versenyez, ami 479 900 Ft-nál kezd.

Azt láthatjuk, hogy bár az S20 alapmodellje nagyobb tárhelyet kínál (ráadásul microSD-vel bővíthető) és valamivel olcsóbb, mint az iPhone 12, nélkülöznünk kell az 5G-t, és ez fontos szempont lehet azok számára, akik nem akarnak évente új telefont venni. A középső szinten egyértelmű a Samsung előnye, de a legtetején még vezet is a Apple - igaz, mindössze 5090 Ft-tal.

Azt érdemes hozzátenni, hogy most már egyrészt eltelt annyi idő, hogy ne legyen ciki megvágni az árakat az S20-ak esetében, másrészt jön a black friday és az ünnepek, amikor valószínűleg az ajánlott fogyasztói árnál sokkal olcsóbban fogunk tudni vásárolni.

Samsung Galaxy S20 vs iPhone 12 - méretek és kijelző

Az S20 és az iPhone 12 esetében nincs nagy eltérés a kijelzőméret tekintetében: míg előbbi 6,2"-es, utóbbi 6,1"-es. Egy szinttel feljebb viszont már más a helyzet, ugyanis míg az S20+ 6,7"-es, az iPhone 12 Pro ugyanakkora, mint az alapmodell. Az S20 Ultra és a Pro Max ismét közel állnak egymáshoz, előbbi 6,9"-es, utóbbi 6,7"-es kijelzőt kapott. A használható területből nagyobbat vesz el az iPhone-oknál alkalmazott kamerasziget, miközben az S20-ak fúrt kamerával érkeznek, de leginkább ízlés kérdése, hogy ez kit mennyire zavar, befolyásol.

A Samsung Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X kijelzőt használ mindegyik S20-asnál, az Infinity-O Display 3200x1440-es felbontásra képes, HDR10+-os, és 120 Hz-es frissítési rátával rendelkezik.

Az Apple továbbra is kitart saját, egyébként kiváló megoldása mellett, azonban leírva rosszabbul hangozhat, hogy a Super Retina XDR OLED panel felbontása 2532x1170-es. A HDR-t támogatja, de a 120 Hz-et nem, aminek állítólag az az oka, hogy inkább az 5G beépítése mellett döntött a gyártó, mert ha mindkettőt választja, nem tudta volna megtartani a jelenlegi árakat (az Egyesült Államokban nem emelt).

Samsung Galaxy S20 vs iPhone 12 - kamera

A kamera az okostelefonok egyik leglátványosabban fejlődő komponense, mindig hosszasan beszélnek az újdonságokról a bemutatókon.

A Samsung Galaxy S20 kamerája három lencséből áll: egy 12MP-es ultraszéles, egy 12MP-es széles látószögű, és egy 64MP-es telefotós lencse segít, hogy gyönyörű képeket fotózzunk. 3x-os optikai és 30x-os digitális zoomra képes. Az S20+-ra ezeken felül egy DepthVision Camera is került, ami meg tudja ítélni a fényképezendő tárgy és a készülék közti távolságot.

A szintén négylencsés S20 Ultra esetében a széles látószögű kamera már 108MP-es, viszont a telefotós 48MP-es. Az optikai zoom 10x-es, a digitális akár 100x-os is lehet. Elől egyébként a két kisebb modellnél egy-egy 10MP-es szelfikamera foglal helyet, a nagyobbnál pedig 40MP-eset építettek be. Mindegyik képes 8K-ban 24 fps-sel, 4K-ban és 1080p-ben 60 fps-sel, vagy 720p-ben 30 fps-sel rögzíteni, illetve ha lassított felvételt készítenénk, 720p 960 fps vagy 1080p 240 fps közül választhatunk.

Az iPhone 12-n mindössze 2 lencse látható, egy ultraszéles és egy széles, amik 12MP-es fotók készítését teszik lehetővé. Előbbi f/2.4-es rekesszel, utóbbi f/1.6-ossal rendelkezik. 2x-es optikai és 5x-ös digitális zoomra képesek, valamint támogatják a Smart HDR3-at. Ez az iPhone 12 Pro esetében egy f/2.0-s telefotó kamerával egészül ki, illetve Apple ProRAW támogatással, ami a professzionálisabb felhasználóknak segít, hogy a maximumot hozzák ki képeikből, továbbá gyönyörű portrékat készíthetünk éjszakai módban a LiDAR szkenner támogatásával, ami az autofókusz hatékonyságát hatszorosára növeli rossz fényviszonyok között, illetve az A14 Bionic Neural Engine-jével, mely a bokeh effekt megjelenítésében segít. Az optikai zoomtartomány 4x-es, a digitális zoom 10x-es.

A Pro Max szintén háromlencsés, de a telefotós kamera rekesze f/2.2-es. 5x-ös az optikai zoom tartománya, digitálisan 12x-esen tud közelíteni. Ami a videórögzítést illeti, a 4K 24, 30 vagy 60 fps-sel adott, az 1080p esetében 30 és 60 fps között lehet választani, Dolby Vision HDR videókat pedig a két nagyobb modell esetében akár 60 fps-sel is készíthetünk, a kisebbnél 30 fps a limit. Lassított felvételeket 1080p-ben, 120 vagy 240 fps-sel enged. Az előlapi kamera mindhárom esetben ugyanolyan, 12MP-es, f/2.2-es rekesszel, akár 4K-s (szintén 24, 30 vagy 60 fps) videórögzítéssel, ami a TikTok-generáció számára külön öröm lehet.

Könnyű persze megapixelekkel dobálózni, az átlag felhasználó a "nagyobb szám = jobb" elvet használva nyilván inkább a 108MP felé fog hajlani, de ez nem jelenti, hogy az iPhone-ok el lennének maradva, sőt. Messze nem csak ezen múlik, milyen minőségű lesz egy kép, és mind a Samsung, mind az Apple készülékei élen járnak ezen a téren, úgy hardveresen, mint szoftveres szempontból.

Ez a kép például egy iPhone 12 Próval készült, rossz látási viszonyok között.

Samsung Galaxy S20 vs iPhone 12 - akkumulátor és teljesítmény

Az Apple legendás arról, hogy nem kommunikál akkumulátorkapacitást, csak azt, hogy mennyi ideig bírja az akksi a különböző tevékenységek hatására. Azt tudjuk, hogy mindhárom készülék 17 órán át képes letöltött és 11 órán át streamelt videót lejátszani, zenét pedig 65 órán keresztül hallgathatunk. 20W-os vagy jobb adapterrel 30 perc alatt 50%-ra tölthetjük fel őket, és támogatják a MagSafe (ez az Apple saját, mágneses megoldása, ami 15W-ot tud) és Qi vezeték nélküli töltést.

A Samsung S20 kb. 4000 mAh-s, az S20+ 4500 mAh-s, az S20 Ultra pedig 5000 mAh-s. Tölthetők vezetékkel 40W-tal, vagy vezeték nélkül, a Fast Wireless Charging 2.0 miatt villámgyorsan. A Wireless PowerShare segítségével megoszthatjuk a töltést más eszközökkel.

A videojátékos teljesítményt egyelőre nem érdemes összehasonlítani, ezt majd a teszteket követően fogjuk látni, mert bár leírhatnánk, hogy melyik készülékbe milyen chip került, ez önmagában semmit nem jelent. Annyi biztos, hogy egyik sem marad szégyenben, és aki a legdurvább mobiljátékokat szeretné pörgetni, annak bármely felsorolt eszköz kiváló választás. Annyi viszont mindenképp a Samsung mellett szól, hogy az Xbox Game Pass kínálata egyelőre csak Androidról érhető el, így aki konzolos játékokat szeretne mobilján játszani, és nem tud várni arra, hogy az Apple engedjen, annak nem kérdés, melyik a jobb döntés.

Samsung Galaxy S20 vs iPhone 12 - melyiket válasszam?

Őszintén szólva nagyon egyszerűen meg tudjuk válaszolni ezt a kérdést: amelyik szimpatikus. Nagyjából ugyanazt a szintet képviselik az S20-ak és az iPhone 12-k is, ár, teljesítmény, kamera tekintetében olyan értelemben mindenképp egy szinten vannak, hogy az átlag felhasználók aligha ismerik fel a különbséget (az akkumulátorra egyelőre nem esküdnénk). A külső segítség nélküli kép- és videószerkesztés ugyancsak adott mindegyik eszköznél, és az IP68-as vízállóságnak (30 percig vagy 6 méterig vízállók) is megfelelnek. A tárhely és annak bővíthetősége fontos szempont lehet, valamint az is, hogy a Samsung S20-akon Android, az iPhone-okon pedig értelemszerűen iOS fut, és míg pár éve azt mondtuk volna, hogy egyértelműen az utóbbi a megbízhatóbb, stabilabb rendszer, az utóbbi években azért nem egyszer előfordult, hogy az Apple megoldása itt-ott botladozott.

Egyébként azt is jó tudni, hogy míg az S20-akhoz jár töltő és füles, az Apple kivette ezeket az iPhone 12-k dobozából (a kábelt nyilván nem, viszont USB-C-sre cserélte), hogy csökkentse ökológiai lábnyomát. Biztos, hogy a legtöbb háztartásban számos töltőfej található, és az EarPodsok sem azok a hamar elromlós fajták, úgyhogy ez a legtöbb olyan felhasználót, akinek már van iOS-es vagy iPadOS-es Apple készüléke, nem érinti, de aki most váltana, az úgy készüljön, hogy vagy egy bluetoothos, vagy egy Lightning csatlakozós fülesre szüksége lesz. Vezeték nélkülit érdemesebb lehet beszerezni - pár éven belül akár teljesen megszabadulhatunk a töltőcsatlakozótól, és így a kábelektől.