A Samsung tényleg durván figyel a biztonságra

A dél-koreai gyártó elképesztő alapossággal gondoskodik róla, hogy a Galaxy S8 akkuja tökéletesen biztonságos legyen.

Az idő előtt nyugdíjazott Galaxy Note 7 készülékek felrobbanó akkumulátorai a legnagyobb katasztrófát jelentették a Samsungnak, mióta okostelefonok léteznek. A Samsung azonban a történtek óta igen nagy alapossággal gondoskodik róla, hogy ilyesmi többé ne történhessen a márka készülékeivel.

Ennek érdekében szigorú és alapos tesztelési és ellenőrzési eljárásokat vezettek be, most pedig kiadtak egy videót is erről.

A videóban megmutatják, hogy többek között mi mindent tesznek annak érdekében, nehogy egy okostelefon túlmelegedjen vagy az akkuja lángra kapjon. Ami azt illeti, a Samsung még arról is gondoskodott, hogy egy sérült vagy kilyukasztott akku se robbanjon fel úgy, ahogyan az egyébként teljesen megszokott lenne.

A feladat sikerült, erről JerryRigEverything is beszámolt, aki tapétavágóval esett egy minifűrésszel megsértett akkunak.

Az, hogy a Samsung mennyi tesztet végez - és a több száz Galaxy S8 egymás mellett - lenyűgöző dolog, és tiszteletet parancsoló elkötelezettségre utal.

Persze az éles teszt majd ezután jön, a következő hónapokban. Az viszont megnyugtató, hogy a Samsung milyen nagy mértékben figyel a biztonságra.