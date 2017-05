Alaposan kitolt a Netflix-szel egy hacker

Nem kapta meg a kért váltságdíjat, ezért elérhetővé tette az Orange is the New Black új évadjának ki nem adott részeit.

A Netflix sikerének egyik kulcsa abban rejlik, hogy mindig képes valami saját, eredeti tartalommal előállni az óriás. A műsorokból egész évadok érkezhetnek egyszerre, amelyeket aztán bárhol megnézhetnek az előfizetők. Hirdetés A Netflix orra alá azonban most borsot tört egy hacker, aki ellopta az igen népszerű Orange is the New Black című sorozat eddig ki nem adott epizódjait. Mivel a hacker a kért váltságdíjat nem kapta meg, úgy döntött, hogy kibabrál a Netflix-szel. Éppen ezért az ötödik évad első tíz részét már elérhetővé tette a The Pirate Bay torrentoldalon, egy 11,64 GB-os csomagban. A teljes szezont elvileg június 9-én tette volna közzé a Netflix, de a történtek fényében úgy néz ki, hogy előrehozzák az új évad debütálását. A hacker állítólag az ABC, a Fox, a National Geographic és az IFC műsorait is ellopta, egy utómunkákkal foglalkozó stúdión keresztül. Éppen ezért most arra figyelmeztette a többi vállalatot, hogy ha nem akar úgy járni, mint a Netflix, akkor fizessen, a korábbi ajánlatai még élnek. Szerinte egyébként csekély árat kért a Netflix-től, amely most jóval nagyobbat bukik a kiszivárogtatott epizódokon. Az ötödik évad egyébként 13 részből áll, a sorozatból két újabb évadot rendeltek be legutóbb.

Hirdetés