Idén is megbolondultak a tech-cégek

Már-már kötelezőnek számít még a legnagyobbak között is, hogy április elsején őrült információkkal, vicces álhírekkel tesztelik az olvasók idegeit. Most is akadt ilyenből jó néhány.

Április elseje egyben bolondok napja is, amikor a hagyomány szerint barátok, rokonok viccelik meg egymást akár ijesztgetéssel, akár valamilyen nagy lódítással, ha pedig a csíny alanya bedől ezeknek, "április bolondja" felkiáltással jót lehet derülni rajta. Az elmúlt években aztán rákapott az ilyesmire a tech-világ is, a gyártók és szolgáltatók előszeretettel jelentetnek meg ilyenkor olyan híreket, aminek a legtöbbször az égvilágon semmilyen alapjuk nincs, de vagy rögtön ordít róluk a vicc, vagy pedig egy kis gondolkodással lehet rájönni, hogy csak átverésről van szó. Az idei április elsejére megint többen készültek hasonlókkal, íme egy válogatás! Megint tarol a Google A Google idén sem csak egyféle furcsaságot hozott. Egyrészt a 2015-ös áprilisi poénját hozta vissza, mivel az annak idején kifejezetten népszerűnek számított: a Térképek (Maps) szolgáltatásban jelent meg egy extra gomb, melyre rányomva egy valós térképrészlet átváltozott a klasszikus játékot, a Pac-Man-t idéző pályává, amelyen a nagy sárga "sajtot" irányítva menekülhetünk a szellemek elől.



Még betegebb ötlet a Google Gnome, amit jó páran tényleg valódinak hittek. A hangvezérelt, okos asszisztens, a Google Home mintájára "jelentették be" a Google Gnome megoldást, ami külsőre olyan volt, mint a Home és egy kertitörpe (tehát gnome) ötvözete. A kertbe telepíthető eszközről azt ígérte a reklám, hogy segít a kertészkedésben, például azonosítja a növényeket, jelzi a szélirányt, de akár a gyerekeket is oktatja arra, hogy bizony, egyszer minden élő dolog elrohad. Szintén a betegség és a zsenialitás között pattog az új Chromebook kiegészítőket beharangozó hír, amelyben a Google azt állítja, a telefonokhoz hasonlóan a Chrome alapú laptopok is jók lesznek egy csomó ultramobil feladatra. Jön például a virtuális tok, a Cardboard nagyított változata (ami akkora, mint egy költöztetődoboz, teljesen hihető), vagy épp a szelfibot, amin talán egy modern Toldi Miklós tudná csak megtartani a méretes Chromebookot. A mobilos Google Assistant is érdekes válaszokat ad, ha április elsejéről kérdezzük. Többek között figyelmeztet, hogy ha aznap egy ijesztő bogarat látunk, ne pánikoljunk, csak ha megmozdul. A műanyag bogarak ugyanis nem mozognak. Legalábbis az Assistant nagyon reméli. Emellett javasolja, hogy ne bízzunk egyik rokonunkban sem, ha pedig szeretnénk, hogy az Assistant megvédjen minket a csínyektől, bekapcsolhatunk egy új funkciót April Foolproof (szabad fordításban Áprilisi Bolondbiztonság) néven. Emellett körbejárt egy hír arról, hogy jövőre a Google nem máshová telepíti követező adatközpontját, mint a Marsra. Magyarázatuk szerint, ha a Földet eltalálná egy aszteroida-zápor, a macskás fotóink, szelfijeink és más hasonlóan fontos adataink mind-mind biztonságban lennének a vörös bolygón. A Google Wind projekt szintén nettó marhaság: ebben teljesen komolyan magyarázzák, hogy a Hollandiában kidolgozott módszer alapján okos szélmalmok fújják majd el az esőfelhőket rossz idő esetén. Még kicsit sincs vége: itt van például a buborékfóliás üzenetküldő. A Google Japan által kitalált (és persze teljesen fikciós) megoldás lényege az, hogy egy üzenet küldéséhez csak ki kell pukkantgatnunk a betűknek megfelelő buborékokat, melyeket aztán egy olvasó kódol, és elküldi a szöveget kiválasztott ismerőseinknek. Ráadásul az igényesek rendelhetnek olyan fóliákat, ahol a buborékokban különféle illatanyagok várják a kidurrantást. Aztán a következő videó se semmi: ne csak az emberek kiváltsága legyen a Google Play áruház, mostantól a háziállatok is válogathatnak appok közül. A Haptic Helpers egy olyan Google-csapat, akik segítenek a virtuális valóságban kalandozó felhasználóknak még valósabbá tenni az élményt. Meglátogatják az illetőt, és amikor az felveszi a VR-szemüveget, ők a látottakhoz igazodva generálják például a szelet (egy hajszárító segítségével), a különféle szagokat, érintést és ízeket. Végül pedig, a Google egyik marketingesének ötletbombája szerint a Fordító (Translate) mostantól nem csak a földi idegen nyelveket ismeri majd fel, de az Érkezés című filmben látható Heptapod-B nyelv bonyolult rajzait is képes lefordítani. Kár, hogy csak tréfa, hiánypótló lenne pedig. A többiek is kitettek magukért... A Snapchat azt parodizálta ki, hogy egy csomó funkcióját idővel átemelték mások is, például a Facebook. Épp ezért egyetlen napig a Snapchat kapott egy olyan filtert, ami egy az egyben Instagram-szerűvé varázsolta az elkészült képet, és olyan apró gegeket helyezett el rajta, mint az első lájkoló személye, aki "my_mom", azaz "az_anyukám". Nem hagyta ki a trollkodást az Nvidia sem, amely álhírében a GeForce GTX G-Assist nevű termékét promotálta. Az apró, USB slotba dugható kütyü akkor hasznos, ha online játék közben mondjuk csönget a postás, vagy az ágyra tojik a kutya, nekünk pedig menni kell - a G-Assist a játékos szokásai, korábbi mozdulatai alapján egyfajta robotpilótaként átveszi a játékot pár percre, és helyettünk öl, fut, vezet anélkül, hogy ezt internetes társaink észrevennék. A Hulu streaming tévészolgáltatás azt az újkeletű "divatot" állította pellengérre, hogy a felhasználók érdeklődési szintje egyre és egyre rövidebb idő alatt tompul el. Épp ezért bejelentette a "Hu" szolgáltatást, ami minden tévésorozatot és egyéb műsort 8 másodpercesre tömörít. Ennyit még talán a "mai rohanó világunkban" is tud egy helyben ülni mindenki a tévé előtt... A Netflix szintén kitalált valamit: a Netflix Live nevű új műsortípusban a műsorvezetőt látjuk, amint "a hétköznapi élet legnagyobb izgalmait" élőben közvetíti. Például közli, hogy "kenyérpirítók kenyeret pirítanak", vagy "a fű nő". Nesze nektek, YouTube-streamerek! A Reddit egy virtuális rajztáblát helyezett el a fórumok fölött, ahol minden felhasználó egyetlen képpontot helyezhetett el az általa választott színben. Egy nap alatt kiváló alkotások lepték el az üres lapot, ugyanis felhasználók ügyesen összedolgozva jóféle rajzokat és ábrákat alkottak. Persze időközben egy csomó nemiszerv is kirajzolódott, mert az emberek már csak ilyenek. Az Amazon a Google okos kertitörpéjéhez hasonlóan az okos asszisztensével játszadozott: az Alexa háziállatokra célzó verziója a Petlexa, amely a kutyáktól a papagájunkig mindenféle állat kérdéseit és parancsait megérti. A végére jöjjön a leggonoszabb trollkodás: a "pornós YouTube" néven is emlegetett PornHub a frászt hozta az összes nézőjére, ugyanis amikor valaki rákattintott bármelyik videó lejátszására, felugrott egy ablak, és közölte: "Köszönjük a megosztást". A rövid közlemény szerint mostantól a PornHub automatikusan megosztja az általunk nézett videókat az összes közösségi oldalunkon. Ez alatt egy "köszönöm, PornHub" és egy "Miasz*r, azonnal csináld vissza" gomb-páros kapott helyet - lehet találgatni, melyikre nyomtak többen. Persze az egész csak nettó ijesztgetés volt, semmilyen megosztás nem állt a hamis ablak mögött.