Az Apple titkos fegyvere: mesterséges izzadtság

Az Apple nem csak a piacon megjelenő technológiákba fektet, olyan módszerekbe is, amelyekkel az átlagember sosem találkozik.

Ilyen például a mesterséges izzadtság, amelyből nagyjából napi 2 litert állít elő az Apple. A cél az, hogy leteszteljék, hogy viselkednének a termékeik napi használatban, a valóságban.

Minderről Arielle Duhaime-Ross árulkodott, akinek megmutatták az Apple főhadiszállásán, hogy miként tesztelik az Apple Watch házakat és az AirPodsokat olyan tartályokban, amelyek tele vannak a mesterséges izzadtsággal. Így megbizonyosodnak róla, hogy azokat hosszabb időn keresztül is biztonságos viselni.

Fun fact I learned on Monday @Apple HQ: a lab tech makes half a gallon of synthetic sweat EACH DAY to test products https://t.co/3ocKDgEqGC pic.twitter.com/P6G6Bw15ee