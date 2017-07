Az LG mobilos divíziója jóval magasabb keresletre számított, de az LG tarolt más szektorokban.

Az LG G6 vételára egyre kedvezőbb, mondhatni folyamatosan akcióban van a különleges kijelzővel ellátott zászlóshajó. Miközben az állandó akciónak a fogyasztók örülnek, mindez azt is jelzi, hogy a készülék piaci teljesítményével nincs minden rendben.

Az LG Electronics közzétette az idei második negyedévre vonatkozó eredményeit. Ezek alapján a mobilos divízió kemény 3 hónapon van túl, a működési veszteség 117,27 millió dollárt tett ki. Az LG mindezt a magasabb alkatrészköltségeknek és a vártnál kedvezőtlenebb prémium okostelefon-eladásoknak tudta be.

Miközben az LG G6 csalódást okozott a gyártónak, addig rögtön tegyük hozzá, a jelenlegi mezőny egyik legjobb készülékéről van szó, amely erősen alulértékelt, továbbá egyedi dupla kamerás konfigurációval rendelkezik.

Amerikában egyébként az LG mobilos eladásai 13 százalékkal emelkedtek, de nem a G6 miatt: a belépőkategóriában ugrott meg a kereslet. Ez megmagyarázza az LG Q6 és a Q8 érkezését is.

Miközben a mobilos részleg szárnyalására továbbra is várnunk kell, addig az LG Electronics többi része ezúttal is kiválóan teljesített. Az háztartási berendezésekkel foglalkozó divízió eladásai 12 százalékkal emelkedtek, a működési nyereség az LG Mobile döcögős teljesítménye ellenére is 13,1 százalékkal nőtt.

Közeledik az LG V30 is, amelytől bár az LG nem vár kiugró pénzügyi sikert, remélhetőleg jó irányba tereli a céget.