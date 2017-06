Baj van az iClouddal

Egyes felhasználók több mint 36 órája nem férnek hozzá a mentéseikhez.

Több mint 1,5 napja problémák vannak az Apple iCloudjával, aminek következtében néhány felhasználó kieséseket tapasztal a szolgáltatásban, és egyszerűen nem fér hozzá a mentéseihez.

Értelemszerűen ilyenkor új mentéseket sem lehet készíteni. Az Apple külön okot nem említett a problémával kapcsolatban, az viszont kétségtelen, hogy már rég dolgoznak a megoldáson.

Szerencsére a kiesés nem teljes, a gondok mindössze a felhasználók alig 1 százalékát érintik. Figyelembe véve viszont az Apple népes felhasználói táborát, így is sok emberről van szó. Akinél fennáll a hiba, és megkísérli az adatok visszaállítását, annál megakad a folyamat az iOS-es eszközökön.

Aki most szeretne üzembe helyezni egy új iPhone-t vagy iPadet, az is pórul járhat, ha a meglévő híváslistáit, vásárlásait, beállításait átvinné egy régi készülékéről. Az Apple nekik azt tanácsolja, hogy a mentések visszaállítása helyett új készülékként állítsák be az eszközt.