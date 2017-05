Beválhat a Moto C, ha olcsó okostelefont keresel

Bemutatkozott a Moto C és a Moto C Plus, amelyek 89 eurótól lesznek vihetőek.

A szivárgások után nem sokkal a Motorola hivatalosan is bemutatta a Moto C és a Moto C Plus okostelefonjait, amelyek már Android 7.0-s Nougat rendszerrel jelennek meg.

A Moto C-be egy négymagos, 1,1 GHz-es MediaTek MT6737M processzor került, míg a Moto C Plusba egy 1,3 GHz-es MT6737-es modell. Az előbbi 1 GB RAM-ot és 8 GB tárhelyet kap, az utóbbinál a tárhely mérete 16 GB.

Az 5 hüvelykes kijelzők 480 x 854 és 720p felbontással dolgoznak, 5 és 2, valamint 8 és 2 megapixeles kamerákkal rendelkeznek. Akkuban 2350, illetve 4000 mAh-s kapacitást kínálnak.

Mindebből jól látszik, hogy erősen belépőmodellek. Ugyanakkor a legolcsóbb androidos készülékek is, amit a Motorola az utóbbi időkben kiadott.

A 3G-s Moto C már 89 euróért vihető, míg a 4G-s kiadás 99 euróba kerül. A Moto C Plus ára már 119 euró. Mindegyik megjelenik Európában.