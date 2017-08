Csak 2 GB RAM-ot kap az iPhone 7S

Az iPhone 8-ba és az iPhone 7S Plusba ezzel szemben 3 GB memória jut.

A legutóbbi pletykaáradat alapján az Apple idei okostelefonjai szeptember 12-én mutatják meg magukat, és az LTE-képes Apple Watch 3 kíséri majd ezeket.

Hirdetés

Az iPhone 7S, az iPhone 7S Plus és az iPhone 8 előrendelése külföldön már szeptember 15-én elindul, a boltokban való megjelenésre 22-én lehet számítani.

Az iPhone 8 alapmodellje állítólag 64 GB-os tárhellyel rendelkezik majd, a további kiadásokba 256 és 512 GB-os háttértár kerül. A 64 GB-os NAND flash memóriamodult a SanDisk gyártja, a 256 GB-os verziót a SanDisk és a Toshiba, az 512 GB-os darabokat pedig a Samsung és az SK Hynix. Az alapmodell vételára a New York Times forrásai szerint 999 dollár lesz.

Ming-Chi Kuo, a KGI Securities elemzője ezen felül azt is megtudta, hogy az iPhone 8 és az iPhone 7S Plus 3 GB RAM-ot kapnak, míg az iPhone 7S csak 2 GB-ot. Ez meglehetősen kevésnek hangzik az androidos riválisok 4 és 6 GB RAM-jához képest, azonban az iOS még multitasking mellett is beéri jóval kevesebb RAM-mal.

A DRAM sebessége egyébként 10-15 százalékkal fejlődhet, amire azért van szükség, hogy az AR-platform teljesítménye jobb legyen az új modelleken.