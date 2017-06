Csalóka a OnePlus 5 zoomja

Valójában nem tud kétszeres optikai zoomot a készülék, digitálisan dobják fel a nagyítást.

Kiváló készülék lett a OnePlus 5, ráadásul igen strapabíró is. Vannak apróbb negatívumok is persze, egyeseket zavar az iPhone 7 Plushoz való hasonlóság, másokat az, hogy a készülék csal a szintetikus méréseken. Most akadt egy újabb félreértés, a zommolással kapcsolatban.

A OnePlus kétszeres zoomot ígér a telefotós lencséhez, ehhez pedig dedikált zoomgomb is van a kameraalkalmazásban. Mivel az iPhone-on is így oldották meg a zoomolást, ezért mindenki azt feltételezte, hogy ugyanolyan, normál kétszeres optikai zoomot kapunk.

Kiderült azonban, hogy a telefotós lencse csak 1,6x-os optikai zoomra képes. A kétszeres nagyítást digitális trükközéssel érik el. Ezt Carl Pei, a OnePlus társalapítója is megerősítette, és hozzátette, hogy a nagyítás veszteségmentes, hála a SmartCapture multiframe technológiának.

Egyelőre nem tiszta, hogy miért ilyen konfigurációt választott a OnePlus, de az első tesztek szerint igazán hasznos lett a második kamera. Persze kevés fény mellett a szenzor sajátosságai miatt jóval rosszabb az eredmény, ezért este érdemes maradni a normál kameránál.