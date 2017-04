Csúcskategóriás mobil okosba’

Tetszik az új Galaxy S8 vagy a G6, de sokallod a 300 ezer forintot egy mobilra? Ezek a telefonok csak rád várnak és nem okoznak csalódást!

Épp, hogy csak kisütött a nap, máris magunk mögött hagytuk a CES-t és a Mobile World Congresst, sőt, az első idei csúcstelefonok már meg is érkeztek a hazai boltokba. A 2017-es év leginkább a képátló kisebb megváltoztatásáról, a biometrikus azonosítás finomításáról és még erősebb SoC-kről szól, na meg persze több RAM-ról és nagyobb tárhelyekről. Ez mind szép és jó, a kamerák is előnyükre fejlődtek, azonban a gyártók az árakat is feljebb tornázták - nem csupán 1-2 eszköznél és 1-2 gyártó, hanem egységesen mindenki. A Galaxy S8 például közel 300 ezer forint, nem lesz sokkal olcsóbb az LG G6 sem, az új iPhone-t 1000 dollár környékére várják, és még a Huawei P9 utódja, a P10 is drágult.

Ha ezt sokallod, viszont kell egy új, erős és jó telefon, nyugodtan lépj vissza egy évet és válassz 2016-os modellt. Ezek közül a következőkben nem fogsz csalódni.

Huawei P9

Kiváló Leica-s kamera, erős SoC, szép ház, gyors ujjlenyomatolvasó és most már Android 7 - a Huawei P9 nem véletlenül lett olyan sikeres tavaly, de még idén is megállja a helyét. A Huawei sajnos nem túl jó a szoftverfrissítések terén, de erre a modellre odafigyel és az új operációs rendszer is elkészült rá. Ha sokallod a P10 200 ezer forintos árát, nézd meg a P9-et, annyival nem rosszabb, mint amennyivel olcsóbb.

Új: 120 ezer Ft-tól

Használt: 90 ezer Ft-tól

Sony Xperia X Performance

A Sony-t sokan támadták tavaly, sőt, egyesek már a cég mobilos részlegének bezárását rebesgették, mondván az X-széria erőtlenre sikeredett és drága is volt. Az XZ persze csúcskategóriás, de nagyon drága, a többi modellnél pedig a magas árhoz tartozott valami csalódás: gyengébb SoC, kevesebb tárhely stb. Nos, azért temetni nem kéne még a Sony-t, az X-szériás telefonok valóban nem forradalmi készülékek, külsőre legalábbis biztosan, azonban kellően gyorsak, a kamerájuk szuper és aki egyszer kipróbálja, rájön, hogy szerethető, megbízható darabok víz- és porállósággal, ujjlenyomatolvasóval és masszív felépítéssel. Az X Performance ideális méretű, Snapdragon 820-as SoC-je igen gyors, a kamera szuper és nagyon fontos, hogy kb. olyan gyorsan kapja meg a frissítéseket, mint a Google telefonok - márpedig ez ritkaság.

Új: 130 ezer Ft-tól

Használt: 110 ezer Ft-tól

Samsung Galaxy S7

A Galaxy S7 2016-ban letarolta a piacot és ez nem véletlen. Ez a telefon nagyon jól sikerült. Mérete ideális, kijelzője az egyik legjobb a mezőnyben, az Exynos SoC pedig villámgyors. A Samsung az Android 7-et is elkészítette rá és igazából sehol sem lehet nagyon belekötni a telefonba: jó kamera, első osztályú rádiós rész, ujjlenyomatolvasó, gyorstöltős akkumulátor, wireless töltés és még sorolhatnánk. 2017-ben is hű társunk lehet a Galaxy S7, amit ma már nagyon jó áron be lehet szerezni.

Új: 135 ezer Ft-tól

Használt: 95 ezer Ft-tól

LG G5

Csúnyán bukott az LG tavalyi csúcskészüléke, a G5. Az ok éppen a nagy újítás, a modularitás, ami nem sikerült tökéletesre, vagyis senki nem használta, mert kényelmetlen és drága. Ha azonban most megnézzük a G5-öt, eltekintünk a modularitástól, akkor egy nagyon jó, ma is fejlett és gyors készüléket láthatunk kiváló kamerás rendszerrel. A Snapdragon 820-on száguld az Android 7.0, a memória és a tárhely elegendő, a nagyfelbontású kijelző szuper, a készülék pedig masszív, nem törik egykönnyen. A G5-nél olyan finomságokat is kapunk, mint például az infra szenzor, vagy a két kamera, amelyből a másodlagos széleslátószögű, így például csoportképekhez tökéletes.

Új: 125 ezer Ft-tól

Használt: 85 ezer Ft-tól