Egyre több androidos vesz iPhone-t

A CIRP szerint legalábbis egyre többen döntenek úgy, hogy a jövőben inkább iPhone-t használnak.

A Consumer Intelligence Research Partners legutóbbi jelentése az Apple iPhone készülékek eladásaival kapcsolatban vizsgálta a trendeket, és több érdekességet is kiderített.

A tanulmány olyan emberekre épített, akik idén április és június között vásároltak iPhone, iPad vagy Mac készüléket. Ezek alapján az iPhone továbbra is nagyon népszerű, azonban egyre többen választják a Plus modelleket. A Plus modellek eladásai 38-42 százalékot tettek ki az elmúlt negyedévben, tavaly viszont még csak 32 százalékot.

A régebbi modellek kereslete alaposan visszaesett, az eladások 81 százalékát tette ki az iPhone 7 és az iPhone 7 Plus.

A kutatások alapján az emberek 34 százaléka frissített jóval régebbi vagy kisebb iPhone-ról (5S, 5C, SE), 32 százalék pedig iPhone 6-ról vagy 6 Plusról. 10 százalék váltott iPhone 6S-ről vagy 6S Plusról. Azoknak a száma és aránya, akik androidos okostelefonról váltottak, emelkedett, immáron 20 százalékot tesznek ki az ilyen vásárlások az összesből.