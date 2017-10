Elstartolt az Android 8.1

A Google kiadta a legújabb Oreo-verzió fejlesztői előzetesét.

Nagyjából két hónapja, hogy a Google kiadta az Android 8.0 Oreo végleges verzióját - természetesen a nagy gyártók frissítései csak az év végén vagy a jövő év elején futhatnak be. A Google viszont máris kiadta az Android 8.1-et.

Hirdetés

Aki valamilyen Pixel vagy Nexus készüléket használ, az már le is töltheti az új verzió fejlesztői előzetesét. A Pixel 2 és a Pixel 2 XL mellett a Pixel, a Pixel XL, a Pixel C, a Nexus 6P és a Nexus 5X is támogatottak.

A képfájl flashelése mellett a bétaprogram is lehetővé teszi a frissítést, de automatikus frissítéseket csak ez utóbbi garantál a későbbiekben. Mivel kiadás előtti verzióról van szó, ezért sok hiba akadhat - a végleges Android 8.1 majd csak decemberben jelenik meg.

Miben újít az Android 8.1? Elsősorban külön API-t kínál a Google új okostelefonjaiban lévő Pixel Visual Core-hoz. Ezt a külsős fejlesztők is hasznosíthatják majd az appjaikban. Akad azért más változtatás is, ami nem csak két készüléket érint: a Bluetooth-eszközök töltöttségi szintjét már az okostelefon is mutatja, és a kikapcsolási menü a régebbi Google készülékeken is olyan lett, mint a Pixel 2-n. A többi változtatás leginkább a motorháztető alatt történt, az appok például másodpercenként maximum egy értesítést játszhatnak be hanggal.

Android Oreo és 8.1 ide vagy oda, az új rendszer összességében nem sok komoly újdonságot hoz majd a különféle zászlóshajókra, főleg mivel sok gyártó eleve kínált már olyan funkciókat a saját kezelőfelületével, mint amiket a Google legutóbb összerakott.