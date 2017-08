Érkezik a 3G-s Nokia 3310

Egy európai szolgáltató megerősítette, hogy szeptember végén vagy október elején jön a 3G-s kiadás.

Több jelentés is volt már azzal kapcsolatban, hogy az új Nokia 3310-nek lesz majd egy 3G-s verziója. A mobiltelefon eredetileg még az idei MWC-n mutatkozott be, azonban hivatalosan senki sem erősítette meg, hogy a HMD tényleg akar 3G-s változatot.

Egy ír szolgáltató ezt most megtette, és azt is elárulta, hogy a 3G-s Nokia 3310 még az idén befut. Ami azt illeti, a Three Ireland kínálatában szeptember végén vagy október elején jelenik majd meg az újdonság. Az ára egyelőre ismeretlen.

A múlt hónapban a Nokia 3310 3G-s verziója TA-1036 modellszámmal az FCC adatbázisában is felbukkant.

A jelenlegi modell nem támogatja a 3G-t, emiatt aztán sokan le is mondtak a butatelefonról. A HMD Global feltehetően azonban nem véletlenül hagyta ki az eredeti verzióból: 3G-vel drágább lett volna.