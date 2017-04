Erre jó a GoPro az űrben

A NASA egyik GoPro-felvétele igazán lenyűgöző - űrséta közben készült.

Az űrséta egy nagyon veszélyes mutatvány, azonban ezzel párhuzamosan nagyon lenyűgöző és látványos is. A NASA és az ESA űrhajósai ezt március 24-én is megmutatták, a kalandot pedig fel is vették a GoPro egyik akciókamerájával.

A NASA úgy döntött, hogy kiadja az egyik ilyen felvételt.

Shane Kimbrough, a Nemzetközi Űrállomás jelenlegi parancsnoka egy péntek reggeli napon merészkedett a világűrbe, Thomas Pesquet mérnökkel együtt. Összesen hat és fél órát dolgoztak 400 kilométerrel a Föld felett.

Többségében villanyszerelési munkákat végeztek, kábeleket vezettek el és átalakították az állomást, várva a kereskedelmi keretek között érkező legénység 2018-as vagy 2019-es érkezését.

Kimbrough számára ez jelentette az ötödik űrsétát, Pesquet számára ez volt a második.