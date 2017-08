Ez az okostelefon nagyon érdekes második kijelzőt kapott

Kiszivárgott a Yota 3, amelynek a hátlapján egy elektronikus tintát használó kijelző van.

Kevés cég van, amelyik okostelefonba rakott E Ink kijelzőt, azonban az egyik már a harmadik ilyen modell bemutatására készül. A Yota 3 (vagyis a YotaPhone 3) várhatóan egy 5,5 hüvelykes, full HD-s AMOLED kijelzőt kap, a hátlapjára pedig egy 5,2 hüvelykes, 720p-s elektronikus tintás képernyő kerül.

Hirdetés

A vk.comra több kép is felkerült, amelyeket most felfedezett a média. Ezek mind a végleges készüléket ábrázolják, és van néhány specifikáció is.

Elvileg nyolcmagos Qualcomm lapka kerül bele, 4 GB RAM-mal és 128 GB tárhellyel. Adott lesz az USB-C port, a dual-SIM-támogatás, az ujjlenyomat-olvasó, a 3200 mAh-s akku, valamint 12 és 13 megapixeles kamerák.

Mivel az Android natív módon nem támogatja a második kijelzőt, főleg az elektronikus tintára építő panelt, ezért a Yota 3 egy testre szabott Androiddal, a Yota OS 3.0-val jelenik majd meg.

Az E Ink kijelző több dologra is jó lehet: üzenetküldéshez, tőzsdei árfigyeléshez, hírolvasáshoz, időjárásfigyeléshez, esetleg lépésszámlálónak.

Az E Ink kijelzők közvetlen napfényben is remekül láthatóak, alacsony a fogyasztásuk, egy képet pedig korlátlan ideig képesek mutatni, lemerült akku mellett is. A frissítési ráta viszont alacsony, ami inkább olvasáshoz teszi ideálissá a többségében monokróm paneleket.