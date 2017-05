Ez lesz idén a Motorola kínálata

Evan Blass ezúttal a Motorola összes idei okostelefonjáról szivárogtatott.

Egy ideje már hallunk a Motorola (Lenovo) idei okostelefonos terveiről, azonban Evan Blass szivárogtatásai alapján úgy néz ki, hogy a gyártó nemrég zárt rendezvényt tartott, amelynek keretén belül az összes idei modellről tartott bemutatót. Egy fotót persze közzé is tett Evan Blass.

Ez az egy kép összegzi a teljes, éves kínálatot, illetve jellemzés is van, tehát tudjuk, hogy melyik modelltől mit várhatunk. A hivatalos bemutatókra és megjelenési időkre persze még várnunk kell.

Mit hoz idén a Motorola? A mezőny csúcsát a Moto Z Force jelenti, MotoMod-támogatással, gigabites LTE-vel és törésálló kijelzővel. A Moto Z Play 5,5 hüvelykes lesz, és támogatja a MotoModokat, míg a Moto X 5,2 hüvelykes, fémből és üvegből, dupla kamerával. A Moto gS a középkategóriát erősíti, 5,2 hüvelykes méretben, fém házzal, míg a gS+ 5,5 hüvelykesre nőtt, dupla kamerával és full HD-s kijelzővel.

A Moto E és az E Plus 720p-s panelt kapnak, 5 és 5,5 hüvelykes méretben. A C Plus 5 hüvelykes lesz, szintén 720p-s, 4000 mAh-s akkuval. A Moto C pedig a Motorola 5 hüvelykes belépőmodellje lesz. Ha a korábbi jelentések pontosak, ez utóbbi 854 x 480-as kijelzőt, 1 GB RAM-ot, 8 GB tárhelyet, egy 2350 mAh-s akkut és 32 bites CPU-t lap, mindössze 20 dolláros árazás mellett.