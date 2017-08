Ezeket az iPhone-okat mutatja be az Apple szeptemberben

Elvileg a prototípusokról készültek a videóban szereplő makettek, amelyek már most leleplezik, hogy mit mutat be szeptemberben az Apple.

Az idei év nagy port kavarhat az Apple rajongói között. Az eddig kiszivárgott pletykák, fotók, tervrajzok és szó-beszédek alapján az elmúlt években megismert formavilágot követi és viszi tovább az iPhone 7S és az iPhone 7S Plus, amelyek a Galaxy S8-hoz mérten nem túl szép előlapot kínálnak majd.

Hirdetés

A home gomb és a Touch ID ezeken adott lesz, a tizedik évfordulós iPhone 8 viszont csupa kijelzővel borítja ez előlapot, megválik a Touch ID-tól (sajnos a kijelzőbe nem tudták beletenni a technikai nehézségek miatt), számos kamerát és 3D-s szenzort, valamint arcfelismerést és AR-funkciókat vet be. Az erős átmenetet és váltást az iPhone 7S és az iPhone 7S Plus mérséklik és teszik elviselhetőbbé az almás világban.

Persze azért ezek is változnak egy kicsit dizájnban. Erről árulkodik Danny Winget, aki egy videóban mutatta be a prototípusok alapján készült maketteket. Az élethű mintákból kiderül, hogy a hátlap üveggel lesz borítva - ez a változatosság mellett a vezeték nélküli töltésben is segít. Ezzel egyszerre a ház oldala is fényesebb lesz.

Azt egyelőre nem tudni, hogy szoftveresen milyen különbségeket tesz az iOS 11, de az biztos, hogy az iPhone 8 kijelzője és a virtuális home gomb új korszakot nyit.