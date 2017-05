Ezekre cseréld le a Windows Start menüjét

Használj bármilyen Windowst, mutatunk néhány remek alternatívát a Start menüre.

Aki használ Windows rendszerrel ellátott számítógépet, az egy nap alatt valószínűleg rengetegszer nyitja meg a Start menüt. Itt találhatóak az alkalmazások, a Gépház és minden egyéb eszköz.

Bár a Windows 8-ban hiányzott a Start menü, azóta visszakaptuk. Ez persze nem jelenti azt, hogy a Windows meglévő elemeit ne lehetne egy kicsit feldobni. Aki megunta a Windows beépített Start menüjét, az több kiváló alternatívából válogatva is lecserélheti azt. Ezek mindegyike ugyanolyan funkcionalitást garantál (és nem összetévesztendő a dokkolóprogramokkal). Mutatunk három remek választást.

Classic Shell

A Classic Shell még a Windows 8-as időkben vált híressé, amikor egyáltalán nem volt klasszikus értelemben vett Start menü. Manapság azonban továbbra is az egyik legjobb választás, ha valaki megszokta a Windows 7 vagy a Windows XP Start menüjét.

Három eltérő stílust is garantál: az ősi Windows 98-as menü felidézése mellett a Windows XP-s dupla oszlopot is meg tudja jeleníteni, valamint Windows 7-es stílusa is van. Alaposan testre szabható, ingyenes, az ikon cserélhető, modern appoktól mentes (ha valaki azokat nem szeretné).

Start10

Szintén a klasszikus Start menüt hozná vissza a Start10, de jóval nagyobb funkcionalitással. Képes a Windows 7-ből megszokottat másolni, de modern stílusa is van a Windows 10-hez. Aki a Windows 10 megoldását kedveli, még az is profitálhat a plusz tudásával, miközben megtartja a kinézetet. Kizárólag Windows 10-en használható (a Windows 8.1-re a Start8 való), 30 napig ingyenes.

Start Menu Reviver

A Start Menu Reviver a két fenti alternatívával ellentétben nem a klasszikus Start menüt éleszti újra, hanem valami újat, mást ad. A hagyományos menüket és alkalmazáslistákat kombinálja a csempés formavilággal. Bármilyen csempét kitűzhetünk, fájlokat és weboldalakat is a gyorsabb hozzáféréshez. Érintős használatra is ideális.