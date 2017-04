Ezt próbáld ki, ha nem fut egy játék

Nem indul, leakadt, kifagy vagy szaggat? Ezeket próbáld végig, mielőtt mérgesen az asztalra/gépre/monitorra stb. csapsz. Az egyik biztosan működni fog.

Játékot vásárolni PC-re, sőt, telepíteni, frissen tartani és indítani végtelenül egyszerű: nem kell lemez, telepítő, Windows varázsló és egyéb macera, csak egy kód a játékhoz a megfelelő online szolgáltatásban, a többi pedig mind megy magától - pár perc és a játék indul is. A gond azonban itt kezdődik: ugyanis a játék azzal a lendülettel le is fagy. Vagy éppen hang van, kép nincs, a kép szaggat, nincsen hang, nem megy a kontroller és még sorolhatnánk. Mutatunk néhány trükköt, amit érdemes kipróbálni, mielőtt dührohamot kapnál.

Próbáltad már ki- és bekapcsolni?

Kedvenc sorozatunk, az IT Crowd is épített erre a mondatra és bár végtelenül egyszerűen hangzik, tényleg sok mindent megold: kapcsold ki a gépet és kapcsold be újra. Még mindig jelentkezik a hiba? Sebaj, egy próbát megért, jöhet a mélyebb víz.

Frissíts, amit csak lehet

A hardver mit sem ér, ha a szoftver silány: ez különösen igaz a driverekre. Érdemes minden meghajtószoftvert, azok közül is elsődlegesen a videokártya driverét frissíteni - ez általában rengeteg hibát orvosol és sok-sok fagyástól is megkímél minket. Érdemes tiszta telepítést kérni, ilyenkor a régi drivert előbb teljesen törli a telepítő, csak utána frissít a legújabbra, hogy még véletlenül se maradjon bent valami szoftver-szemét.

Az automatikus beállításokat felejtsd el

Ha a játék elindul, de rosszul fut, vagy csak borzalmasan néz ki a korábban látott képekhez képest, irány a videomenü, ahol az automatikus grafikai beállításokat kapcsoljuk ki. De hogy mit is érdemes itt aktiválni? Az AMD és az Nvidia is kínálnak az aktuális rendszer teljesítményéhez igazított beállítási varázslót, de ezt sem kedveli mindenki - mi azért azt mondjuk, egy próbát megér, fájni nem fog. A másik opció a próbálgatás: mindent küldjünk fel maximumra, majd szépen apránként vegyünk vissza a beállításokból addig, amíg számunkra megfelelő sebességet nem kapunk. Hogy ez ne kéthetes próbálkozás legyen, érdemes a GPU-nk típusa+a játék neve+video settings kulcsszavakra rákeresni - gyorsabban rátalálunk majd a megfelelő beállításra.

Tuningolj

Főként akkor lehet hasznos a tuning, ha csak 10-20%-ot szeretnénk gyorsítani, hogy eggyel szebb látványra váltsunk lassulás nélkül. Ekkora gyorsulást szinte minden VGA kártya és CPU elvisel különösebb erőfeszítés nélkül. Hogy most ne menjünk bele a részletekbe, annyit javaslunk, hogy nézz utána alaplapod és VGA kártyád gyártói támogatásának - minden cég kínál tuning szoftvert komponenseihez, amivel viszonylag egyszerű ilyen, kisebb túlpörgetést biztonságosan elérni.

Tiltsál le mindent

Még 2017-ben is előfordul, hogy megmagyarázhatatlan módon valamilyen más, ártatlannak tűnő programmal akad össze egy-egy játék. Éppen ezért indítás előtt lődd ki a háttérben futó feladatokat, pucold le a háttértárról az adatszemetet és próbáld meg így indítani a játékot. Érdemes egy próbát tenni letiltott vírusvédelmi szoftverrel is, néha éppen ez a ludas.

A gyártó a hibás

És végül ott a lehetőség, hogy a játék készítője egyszerűen csak sietett és kiadott egy alfás, bétás játékot, ami még az olyan stabil, friss és gyors gépeken is rosszul (vagy sehogy sem) fut, mint a tiéd. Ilyenkor irány a készítő/kiadó honlapja, ahol lehet tanácsot kérni, őrjöngeni, ütni az üzenőfalat és közben titkon reménykedni, hogy ettől majd gyorsabban elkészül a javítás, ami végre játszhatóvá teszi a kiszemelt játékot.

Te milyen őrült hibába futottál már bele és mi volt a megoldás?